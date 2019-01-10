0553 313 94 23

Ünlü futbolcuya dolandırıcı şoku! Tam 2 buçuk milyon TL

Trabzonsporlu yıldız golcüsü Hugo Rodallega, kendisini dolandırmak isteyen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:06
Ünlü futbolcuya dolandırıcı şoku! Tam 2 buçuk milyon TL

Trabzonsporlu ünlü futbolcuHugo Rodallega Martinez, tanımadığı kişiler tarafından hakkında 2 milyon 500 bin TL tutarında icra takibi başlatılarak dolandırılmak istenildiği sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

Ünlü futbolcu, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine geldi. İfade öncesi adliye önünde açıklama yapan Avukat Miakail Hasbek, “Cuma günü itibariyle Rodallega’nın aramasıyla vakıf olduk. Dosyaya baktığımızda enteresan bir durumla karşılaştık. Yüklü miktarda bir alacak var. O alacak miktarı banka hesabında haczedilmiş bankadan çıkmış. Neredeyse Cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. Pazartesi günü İcra Hukuk Mahkemesinde tedbir kararı aldırarak dosyayı durdurduk. Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. 50 bin 100 bin yerinden oynarken banka memuru haberdar eder hesap sahibini. Milyonların üzerinden bir rakam bankadan icra dairesine gelirken bankadan hiçbir yönetici haber dahi etmiyor. Rodellaga’nın adresiyle alakası olmayan bir tebligat postacı tarafından muhtara bırakılmış. Engel olamazsak zamanında neredeyse bu paralar uçup gidecekti” dedi.

“Ortada legal hiçbir kayıt yok”

Alacaklı gözüken kişiyi hiç tanımadıklarını kaydeden avukat Hasbek, “Ortada legal hiçbir kayıt gözükmüyor. Kuaför dükkanında futbolcuya tebligat yapılır mı hiç. Alacağında meşru olmadığı alacaklının da tanınmadığı bir durum. Kanun boşluklarından istifade ederek alacak üretilebilir mi bu çaba gözetilmiş. Son anda yakaladık” ifadelerini kullandı.

“2,5 milyon liranın teslim edilmesine son anda engel olduk”

Rodellega'nın diğer avukatı Emin Özkurt ise, “Trabzonspor gibi ülkemizin güzide kulübünün önemli oyuncusunun gerçek anlamda mağdur edilmesine son anda müdahil olduk. Yaklaşık 2,5 milyon liranın teslim edilmesine son anda engel olduk. Gerekli suç duyurumuzu yaptık. Bugün de bu konuyla alakalı ifademizi vereceğiz. Benzer durumda olan yabancı futbolcularında olduğunu gördük. Türkiye’de bulunan yabancı futbolculara karşı yönelik belirli bir ekip tarafından icra kanalı marifeti kullanılmak suretiyle organize işlem. Bunla ilgili süreç başladı. Türkiye’deki yabancı futbolcular her şeyden önce misafirimiz. Ülkemizin imajını ülkemizin layık olduğu güzelliklerini alıp memleketlerine gittiklerine fahri konsolosumuz olması gereken kişiler. Bizde avukat olarak mağduriyetini gidermek için bu girişimleri yaptık. Başka yabancı futbolcular için de aynı adrese tebligat yapıldığını gördük. Süreç artık yargıya intikal etti. Bize gelen duyulara baktığımızda 15-20 milyon gibi bir paradan söz ediyoruz. Sadece bizim futbolcumuzun 2,5 milyonları mevcut. Başka futbolcular da var onların kendi avukatları gerekli açıklamayı yapar” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından ünlü futbolcu ve avukatları ifade vermek üzere adliyeye giriş yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:06
  1. İstanbul
  2. Hugo Rodallega Martinez
  3. Trabzonspor
  4. Dolandırıcılık
  5. suç duyurusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kangaldan geriye bu kaldı! "Köpeğimi balık gibi yediler"
    1. Kangaldan geriye bu kaldı! "Köpeğimi..
    2. Abdullah Gül'ün FETÖ'cü doktoruna 15..
    3. Yaşar Avcı kimdir nerelidir?
    4. "İşkence gördü" denmişti.....
    5. Rusya: S-400 görevini yerine getirdi
    6. Valizde parçalanmış bebek.....
    7. Rüzgarın uçurduğu çatı yan evin üstüne..
    8. PYD Kürtleri temsil etmiyor
    9. Yemen hükümetinden Husilere..
    10. "Yuan, rezerv para birimi olabilir"
    11. Pompeo Suriye'den çekileceklerini..
    12. Yunanistan'da işsizlik oranı değişmedi
    13. Cam kemik hastası Doğan'la iletişim..
    14. Amerikalı tarihçi: Roma kendisini yok..
    15. 'Sapık' doktorun ifadesi ortaya çıktı!
    16. Galatasaray bir transferi daha açıkladı
    17. Teniste bahis şikesine karşı..
    18. Ünlü futbolcuya dolandırıcı şoku! Tam..
    19. Galatasaray, Emre Taşdemir'i kadrosuna..
    20. Saadet Partisi Küçükçekmece belediye..
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!