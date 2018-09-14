THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Yemenli ünlü futbolcu çatışmada hayatını kaybetti!

Yemen ordusu ile Husi milisleri arasında çıkan çatışmada, ülkenin ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti.

14 Eylül 2018 Cuma 20:48
Yemenli ünlü futbolcu çatışmada hayatını kaybetti!

Yemen ordusuna katılan ülkenin ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee, Yemen ordusu ile Husi milisleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti. 

Husi medyası, Yemen ordusuna katılan Yemen’in ünlü futbolcularından Mohammed al-Wadee’nin Husi militanları ile Yemenli askerler arasında Hudeyde kentinde meydana gelen çatışmada öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada Yemen’deki Amran kulübünün kaptanı olan Wadee’nin kentin Batı Yakası cephesinde yaşanan bir çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:48
  1. Yemen
  2. Husiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valiliği'nden okullarla ilgili flaş açıklama
    1. İstanbul Valiliği'nden okullarla..
    2. John Kerry: Trump halkı kandırıyor ama..
    3. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu!
    4. Başkan resmen açıkladı: Türk..
    5. Yemenli ünlü futbolcu çatışmada..
    6. Galatasaray'ın 11'inde sürpriz isim!..
    7. İngiliz YPG’linin cezası kesildi!
    8. Binlerce Müslüman ölebilir! Yaprakla..
    9. 4-0'lık mağlubiyetin ardından Fatih..
    10. Uyurken yenileniyoruz
    11. Vicks kreminin inanılmaz faydaları
    12. Kalp hastalığı insanların canını alıyor
    13. Çocuklarımız yanmasın...
    14. Çocukların beslenme çantasında neler..
    15. Acıtmayacak diyerek gitmeyin..
    16. Zeytinyağının inanılmaz faydaları
    17. Ödeme iyi gelen yiyecek ve içecekler
    18. Parti meclisi toplandı! CHP'de sağ-sol..
    19. Tıpkı parmak izi gibi...
    20. MİT'in yakaladığı 9 teröristten ilk..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı