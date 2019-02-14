Ünlü futbolcu 44 gündür 2,5 milyon lirasını alamıyor

Trabzonsporlu ünlü futbolcu Hugo Rodallega’nın avukatları dolandırılmak üzereyken son anda icra dairesinde tutulmasını sağladıkları 2,5 milyon liranın 44 gün geçmesine rağmen geri verilmemesine tepki gösterdi. Adliye önünde açıklama yapan ünlü futbolcunun avukatı Emin Özkurt, "Mağduriyetin 44’üncü günündeyiz. 44 günde herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi yargıya ve adalete olan güveni sarsıyor” dedi.

Trabzonsporlu ünlü futbolcu Hugo Rodallega Martinez, tanımadığı kişilerce hakkında 2 milyon 500 bin TL tutarında icra takibi başlatılarak dolandırılmak istendiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Avukatlarının girişimiyle parası son anda icra dairesinde tutulması sağlanan ünlü futbolcu geçtiğimiz ay Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelerek savcılığa şikayetçi sıfatıyla ifade vermişti. Dolandırılma girişimine ilişkin soruşturma sürerken Rodallega’nın avukatları Emin Özkurt ve Mikail Hasbek adliye önünde açıklama yaptı.

Konuya ilişkin soruşturmanın yürütüldüğünü kaydeden avukatlar, müvekkillerinin parasının 44 gün geçmesine rağmen halen kendisine verilmediğini kaydetti.

"Mağduriyetin 44’üncü günüdeyiz”

Dolandırıcılık girişimini hukuki adımlarla engellediklerini söyleyen avukat Özkurt, "İcra kanalı kullanılmak suretiyle hesabından alınmak istenen 2,5 milyon liranın icra kasasında tutulmasını temin ettik. Bariz ve açık hukuk dışı girişime maruz kalmış müvekkilime parası kendisine iade edilmedikçe mağduriyeti devam etmekte. Bu mağduriyetin 44’üncü günündeyiz. 44 günde herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi yargıya ve adalete olan güveni sarsıyor. Bir hırsızlık düşünün hırsızlık girişiminde evinize giren hırsız son anda çaldığı altınlar yakalanıyor. Altınların iadesi ertesi gün yapılır. Ama bekleniliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Avukat Özkurt, "Türk milleti adına yargı kararları veriliyor. Türk milletine de o kapıların açık olması gerekiyor. Hukuken hızlı ilerlenmesi gerekirken geciken bir adalet mekanizması içerisine hapsedilmekte. Rodallega bir dolandırıcılık girişimine maruz kaldıysa bu para iade edilmeli. Yok eğer bu girişimi yapanlar haklıysa mahkemenin bu parayı ilgili kişilere teslim edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.