Ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, Türk vatandaşı olacağını açıkladı

Rusya vatandaşlığına geçen ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, Türk vatandaşlığı almak istediğini söyledi. Ekim ayında Türkiye'ye geleceğini belirten Depardieu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşeceğini ifade etti.

Aydınlık gazetesinin haberine göre, Pyongyang'a KDHC-Fransa Dostluk Derneği'nden arkadaşlarıyla geldiğini belirten Depardieu, Rusya vatandaşlığından başka Cezayir vatandaşlığının bulunduğunu belirterek, Türk vatandaşı da olmak istediğini söyledi.

"ERDOĞANLA DA GÖRÜŞECEĞİM"

​Depardieu, "Ekim ayında Türkiye'de olacağım ve Erdoğan'la da görüşeceğim" dedi.

Depardieu'nün, Pyongyang'da bulunduğu süre içinde KDHC Başkanı Kim Jong Un ile görüşmesi bekleniyor.