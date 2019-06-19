Ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak’ın yargılanmasına devam edildi

DÜZCE(İHA) – Bolu Dağı’ndaki ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak’ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, tutuklu yargılanmasına devam edildi. Çolak, duruşmada Bolu Dağı A.Ş.’nin kuruluşunu anlattı. Çolak’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği iddianamesinde hakkında yakalama kararı bulunan; ancak darbe girişimi öncesi umreye gittiğini söyleyerek, yurt dışına giden İsmail Çolak, Ocak ayında teslim oldu. Çolak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzce 2.’nci Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuklu sanık İsmail Çolak’ın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Dağı A.Ş.’nin kuruluşunu anlattı

İddialar üzerine İsmail Çolak, Bolu Tüneli’nin açılmasıyla birlikte Bolu Dağı esnafının zor bir dönemden geçeceğini bu sebeple bütün esnafın yararlanacağı bir alan kurmak istediklerini belirterek “Projemizin hayata geçirilmesi için şu anda otoyol kenarındaki arsanın Bolu Dağı esnafına verilmesi için kampanya başlattık. Bütün bakanların bilgisi vardı ve basın mensupları konuyla ilgili olarak haber yaptılar. Ayrıca o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri gezisine bende katıldım. Gezide durumu kendisine ilettim. Cumhurbaşkanı Bolu ve Düzce esnafının birleşmesi halinde bölgeyi bize vereceği sözünü verdi. Ben 1986 yılından bu yana Cumhurbaşkanı ile tanışıyorum. Kendisini cezaevinde kaldığı dönemde de ziyaret ettim. Bolu Dağı tünelinde ışık görülmeye başlandığında ziyarete geldiğinde verdiği sözü kendisine hatırlattım. Bu sırada yanımızda o dönem Bolu Belediye Başkanı olan Alaattin Yılmaz ile Düzce Belediye Başkanı olan Mehmet Keleş’te vardı. Kendisi bana Bolu ve Düzce esnaflarının birleşip, birleşmediğini sordu. Bende belediye başkanlarının da burada olduğunu ve birleşmenin sağlandığını söyledim. Bunun üzerine Bolu Dağı A.Ş. kuruldu ve biz 10 kişi 1 milyar lira vererek çevre düzenlemesini yaptık. Ancak tesisin yapılması için 50 milyar daha gerekiyordu. Bolu ve Bolu Dağı esnafı para veremeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine Ankara’da bazı isimlerle tanıştık. Bizi Raşit Doğan Elhoş isimli bir kişiyle tanıştırdılar ve şirkete CEO olacağını söylediler. Raşit Doğan Elhoş da bize şirkete ortak bulduğunu ancak yüzde 5 hisse istediğini söyledi. Bizde zorda olduğumuz için bulduğu ortağı kabul ettik. Sonradan ortağın Polis Sandığı olduğunu öğrendik. Bunun üzerine Polis Sandığı garantörlüğünde bizde orada ki yerlerimizi ipotek göstererek Dünya Kalkınma Bankası’ndan 70 trilyon lira kredi çektik. Ancak masrafların 140 trilyona çıktığı söylendi. Biz hesap istedik ve hesap veremediler. Bende 1 trilyon katılım payı ile 1 trilyon borç bulup verdiğim toplamda 2 trilyon parayı geri alarak ortaklıktan ayrıldım. Benim kuruluş sürecinde bildiklerim bu kadar” dedi.

İsmail Çolak’ın avukatı yaptığı savunmasında müvekkilinin yurt dışına kaçma şüphesi olmadığını, serbest bırakılmasını, serbest bırakılamaması durumunda adli kontrol şartlarından yararlandırılmasını istedi.

İddia makamı olan Düzce Cumhuriyet Savcısı ise İsmail Çolak’ın daha önce yurt dışına kaçtığını, örgütün haberleşme programı olan ByLock kullandığını ve Bank Asya’da hesabı olmasından dolayı tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmesini talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti karar vermek için duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Acar kararı açıklayarak İsmail Çolak’ın tutukluluk halinin devamına davanın ise 17 Temmuz 2019 tarihi saat 14.00’a ertelenmesine karar verdi.