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Nevşin Mengü, Atilla Yeşilada'dan istediği cevabı alamadı

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada’yı konuk eden Nevşin Mengü, “Türkiye batıyor” yaygasarası koparmaya çalışınca hiç beklemediği bir cevap aldı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:04

Türkiye ekonomisine karşı başlatılan dış baskı, döviz piyasasında dalgalanmalara neden oldu. Türk ekonomisi özellikle ABD'den gelen baskılara direnmeye çalışırken, "Türkiye yandı bitti" edebiyatı yapmaya devam eden memleket muhaliflerine gün doğdu.

CNN Türk'ten kovulduktan sonra YouTube'da program yapmaya başlayan Mengü, ekonomist Atilla Yeşilada'yı konuk etti.

Ekonominin değerlendirildiği programda; Nevşin Mengü, Atilla Yeşilada'ya Türkiye'nin Venezuela'ya benzeme ihtimalini sordu.

Ekonomist Yeşilada'nın verdiği cevap, Nevşin Mengü'nün beklediği gibi olmadı.

"KUSURA BAKMAYIN AMA..."

Atilla Yeşilada, "Kusura bakmayın ama ben bazı karşılaştırmaları çok yanlış buluyorum." dedi. Bunun üzerine araya giren Mengü, "Tek lider, tek lider" dedi.

"RAKAMLAR ORTADA"

Ekonomist Yeşilada, şöyle devam etti: "Her lider tek lider değildir. Erdoğan'ı eleştiririm ama biraz da adil olalım. Orada petrole rağmen fakirleşme var. Biz ne söylersek söyleyelim; AKP, Türkiye'yi fakirleştirecek bir hareket yaptı diyemem. Ben bir ekonomist olarak, eleştiririm ama rakamlar ortadadır. AKP döneminde Türkiye daralmadı. Bu karşılaştırma adil değil."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:04
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  • DoktorDoktor1 sa önce
    Dönme travesti abd ve haramzade yavrusu pissraili BOYKOT. Paramıza namusumuza ve 11 aylık bebeklere saldıran bu soysuzları BOYKOT etmeliyiz. Facbooktan azalan her bir tık ve rafta kalan her bir coca cola bize iman olarak geri dönecek. Kendinize gelin artık.
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