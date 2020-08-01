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Ekonomi

Ünlü ekonomist Kaan Sarıaydmın tarihi gelişmeyi paylaştı: 29 Ekim'de açıklanabilir

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 16:55:00 -
Ünlü ekonomist Kaan Sarıaydmın tarihi gelişmeyi paylaştı: 29 Ekim'de açıklanabilir

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ve ülkeler arasındaki gerilimlerin ekonomilere yansımasının nasıl olacağına ilişkin çarpıcı bir analiz yaptı.

Kaan Sarıaydın, Her Açıdan programında Ferda Yıldırım'ın konuğu oldu.

Saıraydın, "Hiç kimse 7 düvel Türkiye'yi durduramayacak. Türki Birliği açıklanacak. Benim umut ettiğim bir tarih var. Ben 29 Ekim'de birliğin açıklanacağını düşünüyorum. Yakın zamanda çok şey göreceğiz. Mesela Ayasofya konusunda karamsar açıklamalar var. Klasik açıklamalar bunlar. İnsanlar, Türkiye'ye olumsuz yansıyacak' şeklinde yorumlar yapıyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye, Japonya ile anlaşmaya gidebilir. İçimizdeki kuyruk acısı olanların canı acıyacak. Dünya ekonomisinde söz sahibi olan ülkelerle anlaşma yapıyoruz. Herkes rahat olsun" dedi.

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