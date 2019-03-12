Ünlü eğitmen Emel Çekici, Nazillililerle buluştu

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında profesyonel nefes eğitmeni Emel Çekici, izleyicilerle buluştu.

Nazilli Belediyesi 10. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali’ne konuşmacı olarak katılan ünlü Nefes Uzmanı Emel Çekici sevenleriyle buluştu.

Genellikle 1, maksimum 3 seans aralığında insanların yaşamlarını değiştirdiğini belirten Emel Çekici, doğru nefes alımının beden sağlığını etkilediğine dikkat çekti.

Regresyon eğitmeni ünlü Yazar Emel Çekici,kişilerin hayatlarını değiştirmeye, kendisini dönüştürmeye, yeni bir beden nefes tekniği ile kendisine ve başkalarına, en muhteşem hediyeyi verebileceğine vurgu yaparak, “Huzurlu bir yaşam istiyorsak eski acılarımıza tutunmaktan vazgeçip koşulsuz sevgiyle bize acı çektirenleri ve kendimizi yaptıklarımızdan dolayı affedip hafiflemeliyiz. Sahip olduklarımız için şükretmeyi ihmal etmemeliyiz” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte uygulamalı olarak nefes terapisi yaptıran Eğitmen Çekici, izleyenlerini yepyeni bir ruh ve bedenle salondan uğurladı.