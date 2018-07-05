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Ünlü din adamı öldürüldü!

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş ilçesinde Sünni din adamı ve akademisyen Mevlevi Abduşşekur Terşabi'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:20
Ünlü din adamı öldürüldü!

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Haş Kaymakam Yardımcısı Muhammed Ahmedi Bolag, Terşabi'ye sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce suikast düzenlendiğini söyledi.

Bolag, Terşabi'nin suikast sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

Sünni din adamının öldürülmesinin ilçe halkı için üzüntü verici olduğunu belirten Bolag, "Abduşşekur Terşabi, akademik ve ilmi alanda seçkin isimlerindendi. Bölgede İslami birlik ve bütünlüğün savunucusuydu" dedi.

İranlı yetkili, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Terşabi'nin cenazesinin aynı eyalete bağlı Zahidan kentinin Cuma İmamı Abdulhamid İsmailzehi ve yetkililerin katılımıyla yarın Haş ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:20
  1. Mevlevi Abduşşekur Terşabi
  2. İran

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  • HIRISTİYAN ALEMİNE BAK HIRISTİYAN ALEMİNE BAK 35 dk önce
    FİTNE ÇIKINCA AYAKTAYSAN OTUR OTURUYOSAN YAT HADİSİ ŞERİF IRAK SURİYE FİLİSTİN TÜM İSLAMALEMİNDEN HİÇ DERS ALMASMISINIZ
  • ihsanihsan5 dk önce
    şii fanatikler öldürmüştür şia ırak suriyede de hep sunni Müslüman öldürmüyormu katiller cehennem odunları
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