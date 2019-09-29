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Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten İstanbullulara kritik çağrı! "5-6 büyüklüğünde..."

Doğru tahminleriyle gündeme gelen ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, İstanbulluların içini rahatlatacak bir açıklama yayınladı.

29 Eylül 2019 Pazar 10:01
Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten İstanbullulara kritik çağrı! "5-6 büyüklüğünde..."

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets önceki gün Türkçe tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulunarak, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiğini vurguladı.

"Yüksek alarmda kalabilirsiniz"

Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tutarken, Hoogerbeets önceki gün sorulara kayıtsız kalamadı ve Türkçe bir tweet atarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz."

Deprem tahmincisinden Türkiye’ye: Tetikte olun, alarmda olun

"Hayatını yaşa"

Hoogerbeets bugün ise yeni bir tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Deprem uzmanı attığı tweette, "İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 10:01
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