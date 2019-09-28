0553 313 94 23

Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets gelen sorulara Türkçe cevap verdi!

Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'a İstanbul'da yaşanan depremden sonra çok sayıda soru soruldu. Hoogerbeets'te gelen sorulara Türkçe tweetle yanıt verdi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:05
Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets gelen sorulara Türkçe cevap verdi!

Silivri merkezli 5,8 şiddetine meydana gelen deprem sonrası herkes 'Büyük İstanbul depreminin habericisi ya da tetikleyicisi mi?' sorusunu sormaya başladı.

Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak bugün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:05
  1. İstanbul
  2. Frank Hoogerbeets

YORUM YAZ

  • UğurUğur52 dk önce
    Kahin, gelecekten haber verme iddiasında olan kişi demektir. Diğer siteler gibi sizin de bu sözcüğü kullanmanız bence doğru değil. Kahinlik İslam'a uygun değil diye biliyorum.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Thiago Silva: Galatasaray tehlikeli bir rakip
  1. Thiago Silva: Galatasaray tehlikeli..
  2. Depremdeki köprü yalanı bardağı..
  3. Sıcak anlar! Polis ateş ederek durdurdu
  4. OGM personel alımı sonuçları ne zaman..
  5. FETÖ ile mücadele böyle mi olmalı?..
  6. İstanbul depremini imam hatiplere..
  7. Mustafa Tahhan dualarla uğurlandı
  8. istanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması
  9. Birleşmiş Milletler’de Müslüman’a söz..
  10. İş Bankası alımları 2019 İş Bankası..
  11. Ekrem’den 5.8 şiddetinde yalan!
  12. MHP’li Tamer Osmanağaoğlu: İzmir..
  13. Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi..
  14. Bursa'da cüzdanını bulup getiren..
  15. Sisi'nin bakanı Amerikan Yahudi..
  16. İmran Han'ı taşıyan uçak Amerika'ya..
  17. Rusya'dan dikkat çeken Suriye'de..
  18. Trump'ın ekibinde istifa
  19. Nükleer gücünü masaya sürüp uyarısını..
  20. Vatandaşlar isterse kişisel verilerini..
  21. Deprem çantası hazır mı? Deprem..
  22. Ünlü deprem kahini Hoogerbeets gelen..
  23. Pakistan başbakanının uçağı acil iniş..
  24. Dr. Kalafat: Faylar tek parça halinde..
  25. Ege Denizi'nde can pazarı! İmdatlarına..
  26. Çocuklarda göz kayması neden olur, göz..
  27. İzmir'de çatışma çıktı! Yaralılar var
  28. İstanbul’da deprem bitti mi? Büyük..
  29. İstanbul depremini tutturan Frank..
  30. Taşeron işçilere asgari ücret zammı..
Sokak ortasında ibretlik görüntü!
Sokak ortasında ibretlik görüntü!
Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi