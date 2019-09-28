Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets gelen sorulara Türkçe cevap verdi! Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'a İstanbul'da yaşanan depremden sonra çok sayıda soru soruldu. Hoogerbeets'te gelen sorulara Türkçe tweetle yanıt verdi.

Silivri merkezli 5,8 şiddetine meydana gelen deprem sonrası herkes 'Büyük İstanbul depreminin habericisi ya da tetikleyicisi mi?' sorusunu sormaya başladı. Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu. Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak bugün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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