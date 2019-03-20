Ünlü çömlek ustasının acı günü Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde oturan ve mesleğinde 65 yılı geride bırakan 77 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar’ın kardeşi Şaban Yaşar hayatını kaybetti.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde oturan ve mesleğinde 65 yılı geride bırakan 77 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar’ın kardeşi Şaban Yaşar hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "sanatçı tanıtım kartı" sahibi olan çömlek ustası Salim Yaşar’ın kardeşi Şaban Yaşar yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Kınık Köy Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığının defnedildi. Cenazeye Pazaryeri Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

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