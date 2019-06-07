Ünlü çiftten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram ziyareti

Şarkıcı Alişan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını her zaman sosyal medya üzerinden gösteren sanatçılardan biridir. Geçtiğimiz aylarda baba olan Alişan nikah şahitliğini yaptığı Başkan Erdoğan'a bayram ziyaretinde bulundu.

Bayramı İstanbul'da geçiren Başkan Erdoğan'ın dün sürpriz ziyaretçileri vardı. Vatandaşlarla bizzat bayramlaşan Başkan Erdoğan, sanatçı Alişan'ın ziyaretini de kabul etti.

Şarkıcı, eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile beraber bayram ziyaretinde tam bir saat vakit geçirdi.

"Özel ve güzel 1 saat"

Alişan bu ziyareti sosyal medya hesabından "Onca işinin, gücünün arasında bize zaman ayıran sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz...O kadar özel ve güzel 1 saat geçirdik ki, özellikle aile konusunda, yavaş yavaş yitirmeye başladığımız örf ve ananelerimizle ilgili bize verdiği öğütler ve bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ederiz" notunu yazarak paylaştı.