Ünlü çift arasında 'nafaka' kavgası! 'Beni bankamatik olarak görüyor'
2013'te anlaşmalı olarak boşanan oyuncu Ayşe Tolga ile iş insanı Marsel Eskinazi arasında "nafaka" savaşı başladı.
2013'te anlaşmalı olarak boşanan çiftin çocukları 13 yaşına geldi.
Mahkeme, kız çocuğunun velayetini anne Ayşe Tolga'ya vermişti. Öte yandan iş adamı Eskinazi’nin, çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka vermesi ile bakıcı maaşı ve özel sağlık sigortasını karşılamasına hükmedildi.
Tolga 10 yıl sonra nafaka arttırım davası açtı!
Ayşe Tolga, nafakanın 60 kat arttırarak 175 bin liraya yükseltilmesi için dava açtı.
Oyuncu, dava dilekçesine nafakanın hükmedildiği tarihten bu yana 10 yıl geçtiğini, çocuğunun büyüdüğünü, ihtiyaçlarının arttığını ekledi.
Marsel Eskinazi de eski eşinin talebine "karşı dava" açtı.
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Eskinazi’nin avukatı, Ayşe Tolga'ya karşı şu savunmayı yaptı:
Ayşe Tolga, müvekkili evladının babası değil, bankamatik olarak görmüştür. Müvekkil, çocuğunun tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Davanın reddini istiyoruz.