Ünlü bal satıcısına hırsızlık şoku

Medyada bal satışlarıyla ekrana çıkan Ekrem İncel’in villasına giren hırsızlar toplam 1,5 milyon dolar değerinde para ve altınlarını alıp ortadan kayboldu. Yüksek güvenlikli bir sitede oturan İncel, ”Paramız helal ise gelir haram ise gider ama bu hırsızların bulunmasını istiyorum” dedi.

Olay, Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesinde bulunan villada dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, medyada bal satışlarıyla ekrana çıkan Ekrem İncel ailesi ile birlikte hafta sonu tatilini çiftliğinde geçirmek için sabah Çatalca’ya gitti. Akşam saatlerinde Çatalca’dan eve dönen İncel ailesi büyük bir şok yaşadı.

İncel, bahçe kapısının açık ve evin kapısında zorlanma olduğunu fark etti. Eve girdiğinde bütün eşyaların dağınık bir şekilde yerde olduğunu gören İncel, yatak odasında bulunan kasanın da çalındığını fark etti. Kasanın içinde toplam 1,5 milyon dolar değerinde para ve altını çalıp kaçan hırsızlar İncel’in tenis çantasını da çalmayı ihmal etmemişler.

Olayın polis ekiplerine intikali sonrası Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bir süre villada inceleme yaptı. Olay ile ilgili çalışmalar sürüyor.

“Organize bir hırsızlık olmuş”

Bu olaya kadar yüksek güvenirlikli bir sitede oturduklarını düşündüğü söyleyen Ekrem İncel, ”Bu zamana kadar güvenlikli ve sıkı korunan bir sitede oturduğumu düşünüyordum ancak öğlen gerçekleşen bir hırsızlık olayını akşama kadar kimse fark edememiş. Normalde her saat başı gelip güvenliklerin kontrol etmesi lazım ancak biz geldiğimiz zaman hırsızlık olayı anlaşılıyor. Saat 14.00 sıralarında burayı terk ettim. Saat 21.00’de döndüğümde evimin çeşitli yerlerinde kapıların kırık olduğunu, çelik kasamın ve evin çeşitli yerlerinde bulunan paralar ile ziynet eşyalarının çalındığını gördüm. Yaklaşık 10-15 dakika süren organize bir hırsızlık olayı gerçekleşmiş. Yüklü miktar para, ziynet eşyalarımız, ailemize ait pasaportlar ve tenis çantam çalınmış. Zaten helal para ise gelir haram ise gider ancak hırsızların en kısa sürede bulunmasını istiyorum” diye konuştu.