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Ünlü Baklavacı Nadir Güllü’den bayramda baklava alacaklara uyarı

Ünlü Baklavacı Nadir Güllü, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ikramların vazgeçilmezi olan baklavanın püf noktalarını anlattı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:56
Ünlü Baklavacı Nadir Güllü’den bayramda baklava alacaklara uyarı

Ünlü Baklavacı Nadir Güllü, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ikramların vazgeçilmezi olan baklavanın püf noktalarını anlattı. Vatandaşlara merdiven altı imalathanelerde sağlıksız koşullarda üretilen baklava konusunda uyarılarda bulunan Güllü, "Bir ürün hem kaliteli hem ucuz olmaz. Kalitenin önceden ödenen bir bedeli vardır" dedi.


Ünlü Baklavacı Nadir Güllü, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayramların vazgeçilmez ikramı haline gelen baklavanın tarifini verdi. Ünlü baklavacı evinde yapmaya fırsatı olamayanlar için de dışarıdan baklava aldıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatı. Ünlü Baklavacı Nadir Güllü, kaliteli bir ürünün ucuz olmayacağını söyledi.


Baklava yapmanın her geçen gün zorlaştığını söyleyen Ünlü Baklavacı Nadir Güllü, "Artık baklava yapmak her geçen gün zorlaşıyor. Ehil ustalar zor yetişiyor. Malzemelerini de yöresinden mevsiminde almak çok zor. Tereyağ bir tek bahar ayında alınır. Fıstık Ağustos ayında, İri taneli pancar şekeri olacak. Ceviz süt cevizi olacak. Kırdığınız zaman içi beyaz olacak” diye konuştu.



"Baklavacılık emek ister, güç ister, dikkat ister"


Baklava yapımını anlatan Nadir Güllü, "Baklavacılık emek ister, güç ister, dikkat ister. Önce ham maddeyi almaları lazım. Ham maddeyi alırken, kaliteli un alacaklar. Sert buğdaydan yapılmış un alacaklar. Bir kilo un, 12 gram tuz, 3 yumurta, 2 su bardağı su, iki ya da 3 damla limon, 1 yemek kaşığı tereyağ kurumasın diye. İyice yoğursunlar. 1 saatte yakın bekletsinler. Üstünü kapatsınlar ıslak bezle. Sonra beze yapıp açmaya başlasınlar. Açarken unla açarlarsa incelmez. Buğday nişastası ile açarlarsa daha çok incelir. Onu açmakta kolay değil. Nişastayı yapışmaması için tozutarak atacaklar. Top atmayacaklar” ifadelerini kullandı.



“Bir ürün hem kaliteli hem ucuz olmaz”


Vatandaşlara merdiven altı imalathanelerde üretilen sağlıksız baklavalar konusunda uyarılarda bulunan Güllü, "Bir ürün hem kaliteli hem ucuz olmaz. Kalitenin önceden ödenen bir bedeli vardır. Kalitesizin sonradan ödenen çok büyük bir bedeli vardır. Bilinçli yiyeceklerin seçimi sağlıklı bir yaşam ve hastalıktan korunmanın anahtarıdır. Fiyata dikkat etsinler. Bir ürün çok ucuz olduğu zaman hilesi çoktur. Mesela fıstık yerine bezelye,yer fıstığında gıda boyası olabilir. İrmiği boyama olabilir. Fıstığı kabuklu alsınlar kendileri kırıp, kendileri çeksinler. Hanımlar dikkat etsinler. Bir tereyağ var bir de pamuk yağ var. Bunlar çok farklı. Koklayacaksın. Koklamak tatmanın yarısıdır. Yemeden önce bir yudum su içerler ağzı çalkalarlarsa o zaman aldıkları gıdanın nasıl olduğunu daha iyi anlarlar” diye konuştu.



“3 dilim yiyeceğinize 2 dilim yiyin iyisini yiyin”


Baklava alırken içindeki malzemenin kalite oranını araştırın diyen Güllü, "Satan meslektaşlarımın kira korusu ustalık becerisi ve ustalara verdiği ücretler çok orantılıyor. Cevizli için 60,70 fıstıklı için 80 civarından aşağıda olması zor. Gıdayı alırken, içindeki malzemenin kalitesi oranını araştırmamız lazım. Hemen fiyata bakıp aldanmayın. 3 dilim yiyeceğinize 2 dilim yiyin iyisini yiyin” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:56
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