Ünivesite değil sanki meyhane!

yeniakit.com.tr özel haber

Hacettepe Üniversitesi "Atatürkçü Düşünce Topluluğu"nun düzenleyeceği "Bağ Bozumu Gezisi"nde büyük bir rezalet örneği sergilenecek. Gezinin tanıtım afişinde etkinliğe katılan öğrencilere sınır şarap sunulacağı belirtildi.

Kemalist zihniyetin tezahürü!

14 Ekim Pazar günü düzelenecek olan sözde gezi için hazırlanan afişte "Tadım şarapları ve İçecekler" başlığı altında geziye katılacak öğrencilere sunulacak şarapların listesi verildi. Üniversitelerde eğitim görmesi gereken öğrencilerin bu tür etkinliklerle beyinlerinin uyuşturulmaya ve alkolik bir hale getirilmeye çalışılması duyarlı Müslümanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nun Kemalist zihniyetin bir gereği olan "alkolikliği" Türk gençliğine empoze etmeye çalışmasına üniversite yönetiminin nasıl izin verdiği ise merak ediliyor.

Gençlik için büyük tehlike!

Yasa dışı sol grupların ve terör örgütlerinin eleman devşirme merkezi haline dönüşen üniversitelerde Türk toplum ahlakına aykırı uygulamalar yapılmaya devam ediliyor. Aydınlık Türkiye’nin geleceği olan üniversite çağındaki öğrencilere ‘sosyal faaliyet’ adı altında kötü alışkanlıklar kazandırılmak isteniyor.

Ailelere uyarı

Büyük bir çoğunluğunun Müslüman olduğu Türkiye’de bilginin öğretildiği ve öğrenildiği ilim yuvası olması gereken üniversitelerin bu tür "tehlikeli" faaliyetlerle Türk gençliğini büyük bir felakete sürüklediği belirtilirken aileler de çocuklarını bu tür içkili etkinliklerden uzak tutmaları konusunda uyarıldı.

İşte o skandal tanıtım afişi;

yeniakit.com.tr