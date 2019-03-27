0553 313 94 23

Üniversiteye yeni gelen öğrencilerin bilgisini FETÖ örgütüne veren firari hükümlü yakalandı

Eskişehir’de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:17
Üniversiteye yeni gelen öğrencilerin bilgisini FETÖ örgütüne veren firari hükümlü yakalandı

Eskişehir’de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan Göksel B.’nin kent merkezinde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, söz konusu eve düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Öte yandan edinilen bilgilere göre, Göksel B.’nin, Anadolu Üniversitesinde özel güvenlik görevlisiyken FETÖ desteğiyle üniversitede öğrenci işlerine bilgisayar işletmeni memuru olarak atandığı bildirildi. Hükümlünün, üniversiteye yeni gelen öğrencilerin bilgisini örgüte verdiği ve bu şekilde FETÖ’ye eleman temin ettiği, 2016 yılında ise üniversiteden ihraç edildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy: “Yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesi için kapasitemizi büyütüyoruz”
    1. Bakan Ersoy: “Yurt dışına kaçırılan..
    2. Gaziantep'te akü hırsızları suçüstü..
    3. "Gönüllerde Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi..
    4. Nasıranlı seçim çalışmalarına devam..
    5. Erdoğan: "AK Parti'nin gölgesinde..
    6. Yerel seçim sonuçları 2014 hangi parti..
    7. ÖYP Araştırma Görevlileri..
    8. Bakan Varank, Avcılar ve Beylikdüzü..
    9. Büyükelçi Christian Berger’den Golan..
    10. Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü..
    11. Hasan Togar: “Halkımızın hizmetkarıyız”
    12. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    13. Erdoğan: "Kandil'de kaçacak delik..
    14. Eski genel müdürlerden Kardemir’e..
    15. Fişleme çağrısı yaptı: Müslümanların..
    16. Genç kızın iç çamaşırında 275 gram..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde..
    19. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    20. AK Parti'li Budak'ın şehit edilmesi..
    21. MYP Batman’da Olağan Kongresi’ni..
    22. "Kuru kayısılar daha uzun süre..
    23. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    24. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de..
    25. Brüksel'de taşımacılardan protesto
    26. "Tralleis, 12 aylık kazı alan..
    27. Siyonist İsrail'in hava saldırısında..
    28. Hayvan hırsızları Mobese'den bulundu
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    30. Menderes OSB başvurusu seçimden sonraya
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek