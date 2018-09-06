Üniversiteye kayıtlar yarın sona eriyor

Üniversiteyi kazanan adayların, kayıt için gerekli belgelerini tamamlayarak ilgili üniversitelere başvurmaları zorunluluğu bulunurken, yarın mesai bitimine kadar başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adaylar da yarın akşama kadar geçici kayıtlarını yaptırabilecekler. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık’a kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları ise silinecek. Bu arada üniversiteler, yapacakları incelemede gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt işlemini yürütenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapabiliyor.