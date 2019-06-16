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Üniversiteye girişte ikinci aşama heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da üniversiteye girişte ikinci aşama olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı yapıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 12:37
Üniversiteye girişte ikinci aşama heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da üniversiteye girişte ikinci aşama olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı yapıldı.


Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi saat 10.15’te başladı. Elazığ’da da AYT’ye girecek adaylar sınav saati öncesinde okullara geldi. Adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00’da okullarda kapılar kapatıldı. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.


İlk oturuma nazaran heyecanını yendiğini ifade eden Faruk Koçoğlu, “Dün daha fazla heyecanlıydık. Çünkü ilk girdiğimiz bir sınav. Bugün dünkü kadar bir heyecan olmasa da bir heyecan var. Dünkü sınavda matematik kolaydı ama Türkçe bayağı bir zordu. Bugünkü sınavda daha iyi yapacağımıza inanıyorum. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bayağı bir çalıştık ve emek harcadık. Allah kimsenin heyecanını boşa vermesin” dedi.


Heyecanlı olduğunu ve bugün girecekleri AYT’nin daha önemli olduğunu söyleyen Emrah Kara Yıldırım ise, “Dün ilk sınav olduğu için heyecanlıydık. Bugün de heyecanlıyım, çünkü en önemli sınav. Bugün gireceğimiz AYT sınavı daha önemli. TYTyüzde 40 iken, AYT yüzde 60’ını kapsıyor. Hedefim ise tarih öğretmenliği” şeklinde konuştu.


Yeğeni ile sınava geldiğini dile getiren Harun Koçak, “İçeridekiler bir heyecan yaşıyorsa biz burada iki heyecan yaşıyoruz.Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Güzel bir duygu. Her veli değişik bir şekilde çocuğuna, öğrencisine destekte bulunuyor. Kimi dua ediyor, kimisi de maddi ve manevi yönden destek veriyor. Biz de her aile ve veli gibi öğrencilerimiz için elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Dışarıda bekleyerek ablasının heyecanına ortak olan 11 yaşındaki Ahmet Can Obuz ise, “Ablam için buraya geldim. Şuanda onu bekliyoruz. Onun için Kur’an-ı Kerim okuyorum. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Herkes için Kur’an-ı Kerim okuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:37
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