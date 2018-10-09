Bırakmak zorunda kaldığı üniversiteye, 28 yıl sonra geri döndü

İbrahim Uysal, 1990 yılında girdiği üniversite sınavında Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü’nü kazandı ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulu bırakarak baba mesleği olan inşaatçılığa başladı.

Okul sıralarına döndü

Eğitim hayatını yarıda bırakmak içinde ukde olan İbrahim Uysal, kalp rahatsızlığı nedeniyle işini de bırakmak zorunda kalınca vaktini kitap okuyarak geçirmeye başladı.

Bu sırada eşi ve çocuğunun desteğiyle yeniden üniversite sınavına hazırlanan İbrahim Uysal, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazanarak 28 yıl sonra da olsa hayalini gerçekleştirerek okul sıralarına döndü.

"Öğrenci olma heyecanını hep yaşadım"

İbrahim Uysal, üniversite eğitimini maddi imkânsızlıklar nedeniyle bırakmış olmanın üzüntüsünü yıllarca yaşadığını söyledi. Üzüntüsünün bu yıl felsefe bölümünü kazanmasıyla sevince dönüştüğünü belirterek, "Bugün 28 yıllık hayalimin gerçekleştiği gün. Maddi imkânsızlıklar yüzünden üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış olmanın bende yarattığı hayal kırıklığı ve üzüntü 28 yıl boyunca rüyalarıma girdi. Tekrar üniversite okumanın ve öğrenci olmanın heyecanını sürekli yaşadım" dedi.

Üniversiteyi bırakınca baba mesleği inşaat ustalığı yaptığını anlatan İbrahim Uysal, yaklaşık sekiz yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası işini de bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Felsefe bölümleri kapatılmasın önerisi

Son yıllarda felsefe bölümlerinin kapatılmasına yönelik bazı teklifler gündeme geldiğini belirten İbrahim Uysal, "Felsefe bölümleri kapatılmasın. Toplumun felsefeye ihtiyacı var. Nasıl ki Farabi, İbn-i Sina ve İbn Rüşd bu topluma öncülük ettiyse tekrar bu büyüklerin yetişebilmesi için felsefe bölümlerine ihtiyaç var" diye konuştu.

"Ailem bana çok yardımcı oldu"

İbrahim Uysal, "Bu süreçte en büyük destekçim olan eşim ve o dönem lisede olan çocuğum beni okumam konusunda sürekli destekledi. Özellikle üniversiteye gitmem için yol gösterdiler. Ben de bir karar verdim, hem rüyalarımı gerçekleştirmek hem de kaldığım yerden devam edebilmek adına üniversiteye hazırlandım ve felsefe bölümünü kazandım. Felsefe bana göre, hayatı daha anlamlı kılmaya dair soruların başlangıcı. Bu anlamda da felsefeye dair özel ilgim var" şeklinde konuştu.