Üniversitenin Yıldız’ı 107 yaşında

1911’de kurulan ve İstanbul’un farklı semtlerinde toplam 11 fakülte, iki enstitü ve bir yüksekokulu olan Yıldız Teknik Üniversitesi bin 664 akademisyeni ve 36 bini geçen öğrencisi ile yeni öğrencilerini bekliyor.

11 FAKÜLTESİ VAR

Bünyesinde; Eğitim Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Makine Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü olan üniversitenin burs imkânları arasında gereksinim ve yemek bursları öne çıkıyor.

YURTLARI DA VAR

Rektörlüğünü Prof. Dr. Bahri Şahin’in yürüttüğü üniversitenin il dışından gelen öğrencileri için 96 kişilik Çağdaş Yaşam Sennur Selçuk Öztap Kız Yurdu, 30 kişilik İstanbul Kız Liseliler Yurdu, 32 kişilik Şehide Türkan Türkmen Tekin Kız Yurdu bulunmaktadır.

Ayrıca Davutpaşa Kampüsümüze yakın olarak Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı bulunan üç bin 200 kişilik FSM Erkek Öğrenci Yurdu ve Cevizlibağ’da üç bin 500 kişilik Atatürk Kız Öğrenci Yurdu bulunuyor.

35’den fazla ülke ile 239 üniversite ile yaklaşık 600 anlaşması bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi, geçen yıl en fazla hibe tahsis edilen üniversiteler arasında ilk 3 sırada yer aldı.

Öğrenciler neden YILDIZ’ı seçsin:

l İstanbul’un Merkezinde Türkiye’nin En Büyük Kampüslerinden biri.

l Üniversite Sanayi İşbirliğinde köprü olan Türkiye’nin en büyük Teknoparkı.

l Erasmus+ Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programı ile yurtdışına en fazla öğrenci gönderen üniversite.

l MÜDEK ISO gibi akreditasyon kurumlarına, birçok lisans bölümü ile akredite olan bir üniversite.

l Uluslararası standartlara sahip üniversite laboratuvarlarına sahip bir üniversite.

l Yüzyıllık köklü geçmişi ile Türkiye’de eğitim veren en büyük Teknik Üniversitelerinden biri.

l Mühendislik alanında dünyada ilk beşyüz, Ülkemizde ise ilk üçte yer alan bir üniversite.

l Akademik ve sektörel deneyimlere sahip geniş kadro.

l Çift anadal imkânları.

l Sosyal yaşam ve öğrenci kulüpleri.