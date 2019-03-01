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Üniversiteliye "sosyal çalışma" müjdesi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Üniversite öğrencilerimizin haftanın üç günü; iş gücü piyasasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanıtmasına, ücretini ve sigorta priminin ödendiği bir sistemi hayat geçiriyoruz" dedi.

01 Mart 2019 Cuma 14:08
Üniversiteliye "sosyal çalışma" müjdesi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Üniversite öğrencilerimizin haftanın üç günü; iş gücü piyasasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanıtmasına, ücretini ve sigorta priminin ödendiği bir sistemi hayat geçiriyoruz" dedi.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesinde "Bir Hukukçu Olarak Mülki İdari Amirliği" konulu konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, iyi yetişmiş insan sayısını daha fazla artırmak için çalıştıklarını belirtti.


Konferansa katılan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya istihdamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İŞKUR’un artık üniversitelerde de kendini gösterdiğini belirten Uzunkaya, "İŞKUR, 2018 yılında 2010 bin 459 üniversite mezununun istihdamına aracılık yapan bir kurumdur. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileriyle ifade etmem gerekirse; 2007 ve 2017 yıllarında 3,1 milyon olan üniversite mezunumuz, iş gücü piyasasına dahil olan bu rakamımız, 7,3 milyona çıkmıştır. Türkiye’nin üniversite mezunu rakamında bir istihdamı gerçekleştiren başka bir ülkeden bahsetmemiz mümkün değil. 10 yıllık zaman içerisinde 3,5 milyon üniversite mezununu istihdam eden bir Türkiye’den bahsediyoruz. Üniversitelilerin iş gücüne katılım oranı yüzde 80,2’dir. Üniversite öğrencilerimize yönelik ’sosyal çalışma’ dediğimiz bir çalışma gerçekleştireceğiz. Üniversite öğrencilerimiz tatillerini yaparken diğer taraftan haftanın üç günü haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, üniversite boyunca da üç ay olmak kaydıyla; iş gücü piyasasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanıtmasına, ücretini ve sigorta priminin ödendiği bir sistemi hayat geçiriyoruz. Yine üniversite öğrencilerimizin istihdama girişini kolaylaştırmak için ’İşe İlkadım’ projesini 18 yaşından 29 yaşına kadar üniversite mezunlarımızı işe alan ve onları işbaşı eğitim programına başlatan işverenlerimizin yüzde 50 istihdam zorunluluğu olduğu dönemdeki ücretlerin yüzde 50’sini diğer bir yıl için yüzde 25’ini vermek için üniversite öğrencilerinin daha fazla istihdamda kalmasını temin eden çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz" diye konuştu.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.



"Diplomalar meseleleri çözmüyor"


Mesleğe başlamadan öğrencilerin kendini yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Samsun Valisi Osman Kaymak, "İyi hukukçu; dersine iyi çalışan, konuları iyi analiz eden, kendini iyi yetiştirendir. Diplomalar meseleleri çözmüyor. Davasına çok iyi hazırlanan bir avukat, çok meşhur avukatların kazanamadığı davaları kazanabiliyor. Bunun için kendinizi yetiştirmeye bakın. Onun için bu öğrencilik yıllarını çok iyi değerlendirmeniz lazım" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:08
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