Üniversitelilere "yükleme" semineri

Bursa’nın Gemlik ilçesinde üniversite öğrencilerine gemi yüklemeciliği semineri verildi.

Gemlik Asım Kocabıyık Mezunlar Derneği (GAKMEDER) ve Denizcilik Topluluğu (GDT) tarafından "Kara ve Deniz Taşımacılığında Yük Güvenliği Semineri" tertiplendi. MKM Lashing, Gözetim ve Liman Hizmetleri Genel Müdürü Erkan Ayrım, kara ve deniz yolu taşımacılığında konteyner ve gemi tahmili, paketli yükler veya proje yüklerinin seyir esnasında kaymaya ve devrilmeye karşı güvenli bir şekilde bağlanmalarını (lashing) sağlamak için uyulması gereken kurallar, iyi uygulama örnekleri ve bağlama hesaplamalarını öğrencilere aktardı. Yüklerin taşıma sırasında kaymaması ve devrilmemesi için emniyetli yükleme ve yükün bağlanması hakkındaki uluslararası kurallar, CTU Code, ADR ve IMDG Code hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda emniyetli yükleme, riskler ve sorumluluklar, farklı yük kategorileri ve tipleri ve dikkat edilmesi gerekenler, proje kargo , konteyner türleri ve özellikleri anlatıldı.