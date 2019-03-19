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Üniversitelilere elleriyle menemen yaptı

AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin davetini kırmayarak, öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı.

19 Mart 2019 Salı 13:34
Üniversitelilere elleriyle menemen yaptı

AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin davetini kırmayarak, öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı. Oğuz ve öğrenciler “bekar kebabı” olarak bilinen menemeni hep birlikte yedi.


AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, yoğun seçim çalışmaları arasında, Kahramankazan’da öğrenim gören üniversite öğrencilerden gelen “menemen” davetini kırmadı. Oğuz, Gazi Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kendisine sosyal medya üzerinden yaptıkları davet üzerine, öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Oğuz ziyaret sırasında öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı. Oğuz ve öğrenciler daha sonra “bekar kebabı” olarak da bilinen menemeni hep birlikte yedi.



"Elbette kıramazdım"


Serhat Oğuz, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ve bu kapsamda toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek, “İlçemizde öğrenim gören üniversiteli kardeşlerimizden gelen bu daveti elbette kıramazdık. Onlara kendi ellerimle menemen hazırladım. Daha sonra ise hep birlikte sohbet ederek afiyetle yedik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.



Öğrencilere yönelik projelerini anlattı


Serhat Oğuz, belediye başkanı seçilmesi durumunda hayata geçirecekleri 51 proje arasında öğrencileri yakından ilgilendiren projelerde olduğunu söyledi. Oğuz, projeleri arasında olan Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vereceklerini belirterek, “İlçemizde 12 bin öğrenci var. Bu kardeşlerimiz arasında ihtiyaç sahibi olanlar da var. Bu kardeşlerimizin hiçbiri mağdur olmadan sanayici, iş adamları ve hayırseverlerimizin destekleriyle eğitim hayatlarını tamamlayacak. Ayrıca mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarını sağlayacağız” dedi. İlçelerinde Gazi, Başkent ve Ankara üniversitelerinin meslek yüksekokulları ve uygulama birimlerinin bulunduğunu ifade eden Oğuz, “Burada okuyan üniversite öğrencileri için de yurtlar inşa edeceğiz” dedi. Oğuz ayrıca, tüm halkın, özellikle de öğrencilerin kullanacağı bir şehir kütüphanesi kuracaklarını söyledi.



"Uzay havacılık fakültesini kuracağız"


Oğuz, Türkiye’nin Kanal İstanbul’dan sonra en büyük ikinci projesi olacak olan ve savunma sanayi, uzay, havacılık alanlarındaki üretim yapan fabrika, tesis ve atölyeleri bir araya toplayacak HAB Projesi’nin Kahramankazan’da kurulacağını da anımsatarak, “Biz de bu doğrultuda ilçemizde bir uzay havacılık fakültesinin kurulması için çalışacağız. Ayrıca, ülkemizin uçak ve helikopter üreten tesisi olan göz bebeği TAI/TUSAŞ da ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Bu doğrultuda bir hava teknolojileri lisesi kurulmasını sağlayacağız. Bu liseden mezun olan yavrularımız da bu güzide kurumumuzda iş bulmaları sağlanacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:34
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