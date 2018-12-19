Üniversitelilere dış ticaret eğitimi

Ertuğrul Şahan Ankara

Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde projelendirilen ve başkentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı büyük ilgi gördü. Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda, Ankara’da insan kaynakları gelişiminin desteklenmesi ve özellikle de Ankara’da ihracatın artırılması hedefleriyle düzenlenen eğitimde, üniversite öğrencileri dış ticaret alanında uygulamalı ve teknik bilgi edinmelerinin yanı sıra Ankara’nın dış ticaret potansiyelini de tanıma fırsatı buldu. E-ticaret ve uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile 2019 yılında da devam edecek olan programın, gençler arasında girişimciliğin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağı düşünülüyor.

35 öğrenciye 22 saat eğitim

Farklı üniversitelerdeki toplam 35 öğrenci 22 saatlik dış ticaret eğitimi aldı. Öğrencilere, bir kariyer alanı olarak dış ticaret, AB ve GATT Anlaşması çerçevesinde Türk dış ticaret rejimi ve mevzuatı, dış ticarette düzenlenmesi gerekli belgeler, alınması gereken izin ve sertifikalar ve bunların analizleri, dış ticarette teslim şekilleri ve INCOTERMS’2010, ihracat alacaklarının tahsili yöntemleri ve bu alanda uygulanan uluslararası kurallar, ihracatı teşvik sistemi ve hibe şeklinde devlet yardımları, uluslararası ticari sözleşmeler ve sözleşme uygulamaları ile dış ticaret simülasyonu konuları detaylı bir biçimde anlatıldı.

Ankara’nın payı yüzde 5

Ajans olarak Ankara’nın dış ticaret hacminin geliştirilmesine verdikleri önemi dile getiren Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “2017’de 6,7 Milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Ankara, ülkemizin dış ticaretinde yaklaşık yüzde 5’lik paya sahip bulunuyor. Ankara’da dış ticaret alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik değerli bir eğitim veriyoruz. Daha önce ihracatçılara, firmaların dış ticaret birimlerinde çalışanlara ve uluslararası öğrencilere yönelik olarak da düzenlemiş olduğumuz dış ticaret eğitimleri sonucunda ortaya çıkan bilgi birikiminin Ankara’da ihracatın artırılmasında ve ülkemizde ihracat için belirlenmiş olan 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.