0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Üniversitelilerden diyabet hastalarına destek

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri diyabet hastalarına destek olmak amacıyla “Sen Yardım Et, Diyabet Kolaylaşsın” adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:32
Üniversitelilerden diyabet hastalarına destek

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri diyabet hastalarına destek olmak amacıyla “Sen Yardım Et, Diyabet Kolaylaşsın” adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı.



Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri Mihriban Özdemir, Seval Nisa Daşdemir ve Ramazan Aydoğmuş, sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında "Sen Yardım Et, Diyabet Kolaylaşsın!" adlı projelerinin 2’nciaşamasında diyabet hastalarına destek olmak amacıyla kermes düzenledi. 12-13 Nisan’da düzenlenen yardım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterip destek oldu. Elde edilen gelirle Uşak’ta maddi durumu yetersiz olan diyabet hastalarının tıbbi malzeme eksiklerinin karşılanması için bir eczane ile anlaşıldığı bildirildi.



Uşak Üniversitesi öğrencisi Seval Nisa Daşdemir, diyabet hastalarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek,"Bu projemizin ilk amacı olan birinci aşamasında halka diyabeti anlatmak, onlarda farkındalık oluşturmaktı. Bunun için bir alışveriş merkezinde kan şekeri, tansiyon ölçümü yaparak diyabetin beslenme ile olan ilişkisini anlatarak elma dağıttık. İkinci aşamasında ise 2 günlük kermesdüzenledik. Bu kermeste elde ettiğimiz gelirleri proje kapsamında işbirliği yaptığımız eczaneye bağışladık. Böylelikle ekonomik durumu zayıf olan diyabet hastalarımızın ve tabi ki en önceli olan diyabetli çocuklarımızın tıbbi eksiklerinin giderilmesini sağladık. Daha çok kişiye ulaşmak, farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kermes boyunca desteklerini esirgemeyen, yanımızda olan tüm destekleyicilerimizle ve ilgili davranan tüm Uşak kalkına teşekkür ederiz." dedi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksek Seçim Kurulunda toplantı sona erdi. Kurul, yarın saat 11.00’de toplanacak. İstanbul ile ilgili olağanüstü itiraz maddesinin görüşülmesi sürecek.
    1. Yüksek Seçim Kurulunda toplantı sona..
    2. Erciyes Üniversitesi 46 Sözleşmeli..
    3. Kılıçdaroğlu’na saldırı olayında 4..
    4. Şemdinli'de PKK'ya ait mühimmatlar ele..
    5. YSK İstanbul itirazlarını yarın..
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    7. Milletveki Aydın’ın 23 Nisan mesajı
    8. Köy muhtarı seçildi, mazbatasını..
    9. Ayvalık’ta 32 kaçak göçmen yakalandı
    10. Yargıtay'dan tehdit mesajı atarak..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    12. Milletvekili Tutdere’nin 23 Nisan..
    13. Bulaşıkları yıkamadığı için eşini..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İran..
    15. Öğrencileri için palyaço oldu
    16. Sri Lanka saldırılarında Ulusal Tevhid..
    17. Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal..
    18. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak..
    19. Osmancık dernekler federasyonu..
    20. Benler tehlikeli midir? Benler kanser..
    21. Üniversitelilerden diyabet hastalarına..
    22. Polis uygulamasında 101 kilogram eroin..
    23. Başkan Yıldırım personel ile bir araya..
    24. Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna..
    25. PAÜ Senatosunu çocuklar yönetti
    26. Erbil Uluslararası Maarif Okulunun..
    27. Başkan Dağtekin’den 23 Nisan kutlaması
    28. Samsun’da "torbacı" operasyonunda 6..
    29. Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal..
    30. Hakkari'de yüzlerce kaçak ürün, yol..
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!