Üniversitelilerden diyabet hastalarına destek

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri diyabet hastalarına destek olmak amacıyla “Sen Yardım Et, Diyabet Kolaylaşsın” adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri Mihriban Özdemir, Seval Nisa Daşdemir ve Ramazan Aydoğmuş, sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında "Sen Yardım Et, Diyabet Kolaylaşsın!" adlı projelerinin 2’nciaşamasında diyabet hastalarına destek olmak amacıyla kermes düzenledi. 12-13 Nisan’da düzenlenen yardım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterip destek oldu. Elde edilen gelirle Uşak’ta maddi durumu yetersiz olan diyabet hastalarının tıbbi malzeme eksiklerinin karşılanması için bir eczane ile anlaşıldığı bildirildi.

Uşak Üniversitesi öğrencisi Seval Nisa Daşdemir, diyabet hastalarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek,"Bu projemizin ilk amacı olan birinci aşamasında halka diyabeti anlatmak, onlarda farkındalık oluşturmaktı. Bunun için bir alışveriş merkezinde kan şekeri, tansiyon ölçümü yaparak diyabetin beslenme ile olan ilişkisini anlatarak elma dağıttık. İkinci aşamasında ise 2 günlük kermesdüzenledik. Bu kermeste elde ettiğimiz gelirleri proje kapsamında işbirliği yaptığımız eczaneye bağışladık. Böylelikle ekonomik durumu zayıf olan diyabet hastalarımızın ve tabi ki en önceli olan diyabetli çocuklarımızın tıbbi eksiklerinin giderilmesini sağladık. Daha çok kişiye ulaşmak, farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kermes boyunca desteklerini esirgemeyen, yanımızda olan tüm destekleyicilerimizle ve ilgili davranan tüm Uşak kalkına teşekkür ederiz." dedi