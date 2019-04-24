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Seçim 2019 Sayfası

Üniversiteliler İhracat Destek Ofisi eğitim toplantılarında

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dış ticaret bölümü öğrencilerini İhracat Destek Ofisi eğitim toplantılarına dahil ettiklerini belirterek, “Üyelerimizi ve öğrencileri eğitimleri tamamladıklarında birbirleriyle eşleştireceğiz.

24 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
Üniversiteliler İhracat Destek Ofisi eğitim toplantılarında

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dış ticaret bölümü öğrencilerini İhracat Destek Ofisi eğitim toplantılarına dahil ettiklerini belirterek, “Üyelerimizi ve öğrencileri eğitimleri tamamladıklarında birbirleriyle eşleştireceğiz. Öğrendiklerini sahada beraber, işbaşında beraber gerçekleştirmelerini sağlayacağız” dedi.


İZTO Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı, geçmiş dönem meclis üyesi ve Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile geçmiş dönem komite üyesi ve Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un da katılımıyla gerçekleşti. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 13 Kasım tarihinde imzalanan protokol ile hayata geçirilen İhracat Destek Ofisi ile o günden bu yana gerek birebir danışmanlık hizmeti vererek, gerekse ihracat bilgilendirme toplantıları ile 250’ye yakın ihracat yapmak isteyen üyeye ulaşmayı başardıklarını kaydetti. Özgener, “Bugün buradan, İhracat Destek Ofisimiz ile çalışmalarımızı bir adım daha öteye götürerek, ihracat farkındalığını KOBİ’lerimizin yanı sıra üniversite gençlerine de yaymaya başladığımızı duyurmak istiyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü öğrencilerini de ihracat gerçekleştirmek isteyen üyelerimizi davet ettiğimiz İhracat Destek Ofisi eğitim toplantılarına dahil ettik. Bu eğitim toplantılarına katılan üyelerimizi ve öğrencileri eğitimleri tamamladıklarında birbirleriyle eşleştireceğiz. Öğrendiklerini sahada beraber, işbaşında beraber gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Hedefimiz öncelikli olarak üyelerimizi ihracat dünyası ile tanıştırmak, ardından uzman ihracat personeli yetiştirerek istihdama katkıda bulunmak” diye konuştu.



Şehitlere rahmet diledi, saldırıyı kınadı


Özgener, PKK terör örgütünün Hakkari’de gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan askerlere rahmet dileyerek, “Şehitlerimizi uğurladığımız cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Toplumsal kucaklaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde, teröristlerin gençlerimizi elimizden alarak oluşturmak istediği kaos ortamına karşı dikkatli olmalıyız. Ülkemizde kutuplaşmaya hizmet eden her hareket, iç ve dış düşmanlarımızın işine yarayacaktır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.



“Yapısal reformlar uygulanması en büyük beklentimiz”


Seçimle ilgili itirazlar ve tartışmalar sürüyor olsa da gelecek 4,5 yıl halkın görev verdiği insanların çalışmalarını sürdüreceğini belirten Özgener, şöyle devam etti:


“Son yıllarda çok sık yaşadığımız seçimlerin ardından bu geniş süreyi gündeme alamadığımız bazı sorunlara odaklanarak geçirmenin doğru olacağı görüşündeyiz. Özellikle ekonomide adımları atılan yapısal reformların hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi ve olumlu sonuçlarını vermesi en büyük beklentimiz. 10 Nisan’da Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Paketi’nin de ekonomimizin dinamizmini yeniden kazanması için önemli olduğunu düşünüyoruz. Paket, sunduğu birçok fırsatla yeniden hız kazanmamız, özellikle ihracat konusunda önemli adımlar atmamızı sağlayacaktır. Eğitim, tarım ve özellikle turizm konusunda dönüşümün ve gelişimin hedeflendiği, bu konularda yakın gelecekte ciddi atılımlar yapılacak olması hepimizi mutlu etti.”

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
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