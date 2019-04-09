Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) önderliğinde “Üniversiteliler Gözüyle Kalkınma” temalı proje yarışması yapılacağı bildirildi.

DAKA’dan yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı önderliğinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliği ile TRB2 Bölgesi üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin bakış açısıyla bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik beşeri sermayenin geliştirilmesi, turizm, tarım ve hayvancılık, tekstil, eğitim, endüstri, enerji vb. proje fikirlerini derlemek ve bu konudaki çalışmaları teşvik ederek bölgesel kalkınmaya dair proje havuzu oluşturmak amacıyla “Üniversiteliler Gözüyle Kalkınma” temalı proje yarışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yarışmaya katılabilmek için Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan TRB2 Bölgesi üniversitelerinde öğrenim görmek ve proje fikirlerinin TRB2 Bölgesinde uygulanabilir olması gerekiyor. Bir öğrencinin en fazla 3 proje başvurusu yapabileceği yarışmada gelen proje başvuruları arasından her il için ilk 3 sırayı alan projelere ödül verilecektir. Böylece, 4 il için toplamda 12 proje ödül alacaktır. Başvuruların 10 Mayıs 2019 tarihine kadar yapılması gerektiği yarışmada, ön incelemelerin 13-17 Mayıs 2019 tarihlerinde, proje değerlendirmelerinin ise 20-24 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılması ve kazanan projelerin 27 Mayıs 2019 tarihinde www.daka.org.tr sitesinden ilan edilmesi ve 30 Mayıs 2019 tarihinde ödül töreni düzenlenmesi öngörülüyor. Başvurular Van’da Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimine, Bitlis, Hakkari ve Muş’ta ise DAKA Yatırım Destek Ofislerine yapılacaktır. Yarışmaya ait şartname ve başvuru formuna http://www.daka.org.tr/duyurular/476 adresinden ulaşılabilir” denildi.