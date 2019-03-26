Üniversiteliler CanSat yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

TEKNOFEST kapsamında yürütülen TÜRKSAT MODEL UYDU yarışmasında 2018 Türkiye 2’ncisi olan İstanbul Gedik Üniversitesi model uydu ekibi Team Vega, Amerika’da Türkiye’yi temsil edecek

Team Vega, Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sponsorluğunda yürütülen CanSat yarışmasında dünyada ilk 40 takım arasına girdi. Team Vega takımı, 14-16 Haziran 2019’da Teksas’taki yarışmada yerini alacak.

CanSat yarışmasında dünyada ilk 40 takım arasına giren İTÜ, Bülent Ecevit Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, ODTÜ, Çankaya Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi de Türkiye’yi temsil edecek.