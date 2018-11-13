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Üniversiteli Sibel'in acı sonu... Feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. Minibüsün saman balyası yüklü traktörün römorkuna çarpması sonucu üniversite öğrencisi Sibel Çelik (18) yaşamını yitirirken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

13 Kasım 2018 Salı 06:27
Üniversiteli Sibel'in acı sonu... Feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, Bolvadin- Çay karayolunun 10'uncu kilometresinde yaşandı.

Bir şirkete ait işçileri taşıyan Yılmaz Ünlü'nün kullandığı 03 KH 840 plakalı minibüs, Mehmet Tekeli’nin kullandığı saman balyası yüklü 03 AAH 289 traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön tarafı tamamen hurdaya döndü.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibiyle jandarma ve polis sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri minibüste bulunan Sibel Çelik’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Minibüs sürücüsü Yılmaz Ünlü ile araçta bulunan Ahmet Taşkapulu, Halil İbrahim Biçer, Necati Kocaaslan ve Taner Ertürk ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan 112 ekipleri daha sonra ambulanslarla Afyonkarahisar ve Konya'daki çeşitli hastanelere götürdü. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, traktör sürücüsü de ifadesi için gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 06:27
  1. Konya
  2. Afyon
  3. afyonkarahisar
  4. kaza
  5. Sibel Çelik

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