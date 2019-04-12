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Üniversiteli öğrenciler Lösemili çocuklara moral oldular

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu sahneledikleri ‘Prenses Arkadaş Arıyor’ adlı oyun ile lösemili miniklerin yüzlerini güldürdü.

12 Nisan 2019 Cuma 14:45
Üniversiteli öğrenciler Lösemili çocuklara moral oldular

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu sahneledikleri ‘Prenses Arkadaş Arıyor’ adlı oyun ile lösemili miniklerin yüzlerini güldürdü.


Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin Akdeniz Üniversitesi Lösev Topluluğu işbirliği ile düzenlediği proje kapsamındasergilediği tiyatro oyununu lösemili çocuklar ilgiyle izledi.


Tiyatronun insanları birbirlerine yaklaştırdığını ifade eden öğrenciler, “Bir sanat dalı ve iletişim aracı olan tiyatro ile ulaşabileceğimiz herkese ulaşmaya çalışıyoruz.İşimizi severek yapıyoruz. Bu sebeple süreç ne kadar zorlu olursa olsun yine de eğlenmeyi, zevk almayı, beraber olabilmeyi başardık. Enerjimizi yaptığımız projelerin olumlu geri dönüşlerinden alıyoruz. Çocukların yüzünden bir tebessüme vesile olduğumuzu görünce daha da mutlu oluyoruz.” diye konuştu.


Projelerinde kendilerine destek sağlayanlara teşekkür eden öğrenciler, “Tiyatro emekçisi Adem Atar hocamıza ve ekibine, Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatrosu Topluluğuna ve gönüllü çalışan tüm öğrenci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.


Projelerine devam edeceklerini belirten öğrenciler, 13 Mayıs’ta Atatürk Konferans Salonu’nda sahneleyecekleri ‘Odun’ adlı oyunatüm tiyatro severleri davet etti.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:45
  1. sergi
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