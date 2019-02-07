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Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi

Antalya'da meydana gelen hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının 15. gününde de sonuç alınamadı

07 Şubat 2019 Perşembe 17:27
Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı dağcılık ekibi ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri katıldı.

Denizdeki fırtına ve Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi'nde debinin yükselmesi, gün boyu su altı ekiplerinin çalışmasına engel oldu.

Ekipler, dere çevresinde aramalar gerçekleştirdi.

Çalışmalara bugün için ara verildi. Hava koşullarının elverişli olması halinde aramalara, yarın sabah suda ve karada devam edileceği öğrenildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmiş, kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 17:27
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