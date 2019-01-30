Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi Antalya'da 7 gün önce meydana gelen hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarın devam edilecek

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 118 kişi katıldı. Ekiplere denizden TCSG Yaşam gemisi, TCSG 105 botu, havadan da sahil güvenlik helikopteri eşlik etti.

Yağış nedeniyle aramalar denizde yoğunlaştırıldı. Derenin denizle buluştuğu alan kepçe ile genişletilerek suyun daha hızlı akması sağlandı. Çalışmaları Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da takip etti. Çalışmalara yarına kadar ara verildi.

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