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Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi

Antalya'da hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarın devam edilecek

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:45
Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmaları, derenin denizle buluştuğu yere kadar devam etti. Çalışmalara, Ankara'dan gelen 13 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katıldı.

Arama çalışmalarını baba Ahmet Acar ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur de izledi.

Ekipler, halatlara bağlanan rafting botu yardımıyla derenin mini şelale oluşan yerlerine inerek arama çalışması yaptı. JAK ekipleri, Acar'ın düştüğü yerden derenin denize ulaştığı bölgeyi 2 defa taradı. Sahil Güvenlik helikopteri de derenin denize döküldüğü bölgede havadan arama yaptı.

Çalışmalara yarına kadar ara verildi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:45
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