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Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Antalya'da hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor

27 Ocak 2019 Pazar 11:01
Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Antalya AKUT ve AFAD ekiplerinden oluşan 186 kişi katılıyor.

Çalışmaları, baba Ahmet Acar da takip ediyor.

Çalışmalar, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın kısmında yoğunlaştırıldı. Dalgıçlar sudan, AFAD ve AKUT ekipleri ise karadan çalışmaları yürütüyor.

Çalışmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "drone" da kullanılıyor.

Öte yandan, çalışmaların sürdüğü bölgede, esnaf tarafından ekiplere sıcak çorba, poğaça ile çay ikramında bulunuldu.

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:01
  1. Antalya
  2. Kader Buse Acar
  3. Kayıp
  4. Kemer

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