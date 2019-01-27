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Üniversiteli Kader Buse'nin ayakkabısı bulundu

Antalya'da hortum sırasında aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sırasında bulunan ayakkabının, genç kıza ait olduğu belirlendi

27 Ocak 2019 Pazar 15:24
Üniversiteli Kader Buse'nin ayakkabısı bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ın ayakkabısı bulundu.

Bölgede dün havanın kararmasıyla ara verilen Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, günün ağarmasıyla yeniden başlandı.

Arama çalışmaları sırasında Acar'ın ayakkabısının teki, kaybolduğu yerin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Çamyuva Sahili'nde derenin döküldüğü yerde bulundu.

Ayakkabı, arama çalışmalarını takip eden genç kızın babası Ahmet Acar'a gösterildi. Acar, kızına ait olduğunu söylediği ayakkabının fotoğrafını çekerek, eşine gönderdi. Anne de ayakkabının kızına ait olduğunu teyit etti.

Kemer Sanayi Sitesi önünden başlatılan arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Antalya AKUT ve AFAD ekiplerinden oluşan 186 kişi katılıyor.

Çalışmalar, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın kısmında yoğunlaştırıldı. Dalgıçlar sudan, AFAD ve AKUT ekipleri ise karadan çalışmaları yürütüyor. Çalışmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "drone" da kullanılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle, Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu araç dereye sürüklenmişti. Anne Acar kurtarılırken, kızı kaybolmuştu. Arama çalışması sırasında daha önce de genç kızın çantası kayalıklarda bulunmuştu.

 

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:24
  1. Antalya
  2. Arama
  3. AYAKKABI
  4. hortum
  5. Kader Buse Acar
  6. Kemer

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