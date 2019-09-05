Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik kazası davası

ANTALYA (AA) - Burdur'da meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın ölümüyle ilgili sanık sürücüye verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasına tarafların itirazına ilişkin duruşmaya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde başlandı.

11. Ceza Dairesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Esmer, hayatını kaybeden genç kızın babası Halil Akkaya, annesi Leyla Akkaya, yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tarafların yerel mahkemenin verdiği karara ilişkin itirazlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın alkol promili ve kullandığı aracın hızı gibi dosyada yer alan delillerinin yeniden incelenmesini kararlaştırdı.

Heyet, duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.

Kazada ölen kızın babası Halil Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine destek olmak için Türkiye'nin birçok yerinden kişinin Antalya'ya geldiğini söyledi.

Amaçlarının başka İrem Su'lar gitmemesi olduğunu belirten Akkaya, "Öyle cezalar verilsin ki artık insanlar alkollüyken araca binmeye korksun. Başka anneler babalar yanmasın. Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Biz haklıyız, haklı olan kazanacaktır." dedi.

Anne Leyla Akkaya ise tek çocuğunu kaybetmiş olmanın acısını yaşadığını söyledi.

Adaletin yerini bulması için çabalarına devam edeceklerini belirten Akkaya, "Çocuğumun her zaman arkasında durdum, durmaya da devam edeceğim. Bu davanın peşini asla bırakmayacağım. İstedikleri kadar itiraz etsinler, yolun sonu neresiyse oraya kadar gideceğim. Mücadelem bu kadar değil. Sundukları iddialar tutarlı değil. Söyledikleri her şeyin ucunda bir yalan var. Hakimler de zaten bu iddiaların araştırılmasını istedi." diye konuştu.

- Kaza

Burdur'da 13 Mar'ta Süleyman Kılınç idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobilin üniversite kavşağında çarpışması sonucu ağır yaralanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya (19), kaldırıldığı Isparta'daki özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra tutuklanan ve alkollü araç kullandığı iddia edilen sürücü Emre Esmer, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, taraf avukatları Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmuştu.



