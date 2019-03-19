Üniversiteli gençlerden pilav ve hoşaf ikramı Kütahya’nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, vatan için canını vermiş tüm şehitlerin anısına bin kişiye pilav ve üzüm hoşafı dağıttı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, vatan için canını vermiş tüm şehitlerin anısına bin kişiye pilav ve üzüm hoşafı dağıttı.

Simav Cumhuriyet meydanındaki etkinlik, üniversiteli gençlerin toplu yürüyüşüyle başladı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı hayırın, Çanakkale ruhunu hatırlattığını söyleyen MYO Müdürü Prf. Dr. Rüştü Güntürkün “ Bu vatan için canını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün onların ruhlarına dua ederek, Simav halkına pilav ve hoşaf ikram ettik” dedi.

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