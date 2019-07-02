0553 313 94 23

Üniversiteli gençlerden örnek davranış

Mersin’in Tarsus ilçesi bir grup üniversiteli genç, zihinsel engelli çocukları yönelik çalışmaları ile dikkat çekerken, yapılan çalışmaları büyük takdir topladı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:39
Üniversiteli gençlerden örnek davranış

Mersin’in Tarsus ilçesi bir grup üniversiteli genç, zihinsel engelli çocukları yönelik çalışmaları ile dikkat çekerken, yapılan çalışmaları büyük takdir topladı.


İlçede bulunan bazı okullarda eğitim gören zihinsel engelli çocukları, yaptıkları program dahilinde ziyaret ederek, onlarla vakit geçirip, aldıkları hediyeler ile sevindiren üniversiteli gençlerin bu davranışları büyük beğeni topladı.


Konu ile ilgili üniversiteli gençler adına açıklama yapan Utku Akdemir, “Yaptığımız bu işi bir insani görev olarak görüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, zihinsel engelli çocukları ziyaret edip bir nebze olsun onlara moral motivasyon olmak ve çevremize örnek olmasını istiyoruz. Bu çocukları gördüğümüz zaman garip bakışlarla süzmemizin bir anlamı yok çünkü onlarda bizden biri. Bu işi bir ekip olarak yapıyoruz ekibimizde eşit bir cinsiyet dağılımı olup 3 kız 3 erkekten oluşmaktadır. Bizlere katılan arkadaşlarımız oluyor bazen bu sayı 9-10 buluyor” dedi.


Yapılan bu çalışmanın tamamen kendi fikirlerinin olduğunu belirten Akdemir, “Herhangi bir vakfa üyeliğimiz yok kendi imkanlarımız ve sevenlerimizin yardımıyla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Şu an da az kişiden oluşan bir ekibimiz olabilir ancak bu ekibin büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. hedefimiz önce 25 sonra 50 olmak üzere yavaşça büyümek. Ziyaretlerimiz özel günlerde olsun, ayda bir defa olmak üzere küçük hediyelerle onlara sürpriz yapıyoruz. Beraber oyunlar oynayıp eğleniyoruz ve gerçekten bu işi canı gönülden severek yapıyoruz. Son olarak da ekipçe bir sözümüz var “sevgi varsa engel yoktur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Astana Finans Günleri
    1. Astana Finans Günleri
    2. Wee Baby kazanan talihlisine arabasını..
    3. Dondurmalı profiterol tarifi | Yaz..
    4. İstanbul merkezli FETÖ..
    5. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    6. İsrail güçleri 22 Filistinliyi..
    7. INEVA, Dünya Enerji Ödülü’nde..
    8. Başkan Yılmaz, Kadın Erkek Eşitliği..
    9. TİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine..
    10. Hindistan'da çöken duvarlar 16 can aldı
    11. İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki..
    12. Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye..
    13. İran OPEC'in petrol üretimini kısma..
    14. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve..
    15. Adana'da sahte içki imalathanesine..
    16. Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’..
    17. Amansız hastalıktan 'literatürlük..
    18. Mumbai’de yağış nedeniyle duvar çöktü:..
    19. Eğitim-Bir-Sen yükseköğretimi masaya..
    20. 'Akıllı ambulans'lar Bolu'da hizmette!
    21. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    22. Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam..
    23. Narayan Hosmane: Borla tedavi kanseri..
    24. GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK..
    25. Yunuslar Akçakoca’da da çocukların..
    26. Fındık işçileri için bir araya geldiler
    27. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    28. Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı
    29. Adana'daki orman yangını
    30. Haziranda en fazla limonun fiyatı..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı