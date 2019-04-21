Üniversiteli gençlerden ‘hatıra ormanı’

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Öğrenci Yurtlarında kalan üniversiteli gençler, Spor İl Müdürlüğüne ait Ünye KYK Hatıra Ormanı’nda fidan dikti.

Orman Genel Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle geçtiğimiz yıl 81 ilde oluşturulan KYK ormanlarına yeni fidanlar ekleniyor. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalan KYK’lı gençler, fidan dikme etkinlikleri ilegelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışıyor.

Öğrencilerle birlikte fidan dikim etkinliğine katılan Ordu Gençlik ve Sporİl Müdürü Mustafa Genç, orman sevgisinin artırılması, var olan ormanları ve çevreyi koruma duyarlılığının geliştirilmesi için bu tür bir etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi. Öğrencilerin, fidanları toprakla buluşturduğunu ve can suyunu kendi elleriyle verdiklerini belirten Genç, “Gelecek nesillere yaşanabilir daha yeşil bir dünya bırakılması, gençlere ağaç ve orman sevgisinin kazandırılmasının amaçlandığı projeyle KYK yurtlarına her yıl yeni kaydolan öğrenci sayısı kadar fidan toprakla buluşması hedefleniyor. Bu güzel Projeyi uygulamaya koyan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze gençlerimiz adına teşekkür ederim” dedi.