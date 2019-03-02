0553 313 94 23

Üniversiteli gençler Samsun Lojistik Merkezinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Programı öğrencileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan organizasyonla, Samsun Lojistik Merkezinde teknik inceleme gezisinde bulundu.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:49
Üniversiteli gençler Samsun Lojistik Merkezinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Programı öğrencileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan organizasyonla, Samsun Lojistik Merkezinde teknik inceleme gezisinde bulundu.


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, ‘IPA Görünürlük Etkinlikleri’ çerçevesinde, üniversite öğrencilerine yönelik teknik inceleme gezisi organize etti. Proje kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Programında öğretim gören 50’ye yakın öğrenci,Okul Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Şahin Değirmenci, Öğretim Görevlileri Murat Yavuz ve Muhammet Yüksel ile birlikte Samsun Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti.



Murzioğlu’ndan üniversite-sanayi işbirliği vurgusu


Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nun da bulunduğu etkinlikte öğrencilere ilk olarak, Samsun Lojistik Merkezi Pazarlama ve Satış Yetkilisi Mustafa Yavuz Akmeşe tarafından, merkezin yapısı ve işleyişi hakkında sunum yapıldı. Ardından konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’ nın Desteklenmesi Projesi ile yerel halkın, AB konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmakta ve farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler gibi gruplarla çalışarak daha çok kültürel ve sosyal olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bu kapsamda IPA Görünürlük etkinlikleri çerçevesinde bugün sizlerle birlikteyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz. Hedefi bölgede lojistik hizmet veren firmalara ve lojistik sektörüne yatırım yapacak yeni girişimcilere, nakliye, depolama, dağıtım ve intermodal taşımacılık imkanları sağlamak olan Samsun Lojistik Merkezi proje gezisinin bu alanda öğrenim görmekte olan siz değerli öğrencilerimizin gelecekte meslek hayatlarınıza iyi bir model ve iyi bir adım olacağı inancındayım” dedi.



Terzi teşekkür etti


Basın mensuplarının da katıldığı etkinlikte üniversite öğrencileri, lojistik merkezde yer alan birimleri ve depolama alanlarını gezerek, yetkililer tarafından bilgilendirildi. Etkinlik sonunda ise, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, organizasyondan dolayı Samsun TSO Samsun AB Bilgi Merkezi’ne teşekkür etti. Terzi, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, “Teorik eğitimin yanında, pratik çalışmalar öğrencilerimizin eğitim hayatında çok önemli. Düzenlenen gezi öğrencilerimiz için çok faydalı oldu” diye ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:49
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Akif Alakurt kimdir nerelidir?
    1. Mehmet Akif Alakurt kimdir nerelidir?
    2. Yaşlı adam evinde başından vurulmuş..
    3. Antalya’da gümrük kaçağı 18 bin güneş..
    4. Karda güreş müsabakaları nefes kesti
    5. Muş’ta 5 metrelik karla mücadele..
    6. Muttalip’te Ahmet Ataç coşkusu
    7. Tarihi konaklar, madde bağımlıların..
    8. İzciler topluma hizmet faaliyetleri..
    9. Fatih’te kadınlar önce üretecek sonra..
    10. Polisler, Şehit kızı Elanur Yasdı’yı..
    11. Rostock Havalimanı Antalya’ya talip
    12. Ayvacık’ta teprem
    13. Bakan Yardımcısı Uçarmak’tan..
    14. Özel çocuklara diş bakımı
    15. ASO Başkanı Özdebir: "İşletmelerimizin..
    16. Zeybekci: " Hedefimiz burada 30 bin..
    17. Büyükçekmece Plak Günleri Seyyal Taner..
    18. Tümtürk: "Türkiye’nin Doğu Türkistan..
    19. Ataç, ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretlerini..
    20. Mehmet Baransu'nun eniştesi enselendi!
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...