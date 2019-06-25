0553 313 94 23

Üniversiteli gençler Bilim Merkezi Gözlem Etkinliğinde buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Astronomi Kulübü’nün Kilistra’da düzenlediği Astronomi Günü Gözlem Etkinliğinde yüzün üzerinde üniversite öğrencisi buluştu.

25 Haziran 2019 Salı 15:21
Üniversiteli gençler Bilim Merkezi Gözlem Etkinliğinde buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Astronomi Kulübü’nün Kilistra’da düzenlediği Astronomi Günü Gözlem Etkinliğinde yüzün üzerinde üniversite öğrencisi buluştu.


Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Astronomi Kulübü tarafından organize edilen Astronomi Günü Gözlem Etkinliğinde üniversiteli gençler bir araya geldi. Meram ilçesine bağlı Tarihi Kilistra (Gökyurt) mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe yüzün üzerinde katılımcı ve davetli katıldı. Doğa ve gökyüzü gece-gündüz gözlem etkinliğinde drone ve İHA yarışmaları da sahnelenirken katılımcılar hem eğlendi, hem öğrendi. Astronomi Günü Gözlem Etkinliğinde bir araya gelen; MÜGET, KTÜ Elektrikli Araba Takımı, Selçuk Üniversitesi Roket Takımı, Maveri Roket Takımı, NEÜ İHA Takımı, NEÜ Drone Takımı, KTÜ RACLAB Ekibi, Merkut Roket Takımı, Selçuk Üniversitesi Roket Takımı, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi öğrencileri yaptıkları materyalleri tanıtarak birbirleri ile bilgi alışverişinde bulundu. Yapılan etkinlikte kıyasıya yarışan ve gözlemlerini not eden katılımcılar, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bunun gibi programların sıklıkla yapılması temennisinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:21
  1. bilim
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü
    1. Tamirden dönen arazöz sayesinde..
    2. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    3. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    4. Aydın’da ulaşım ve siyaset dünyasının..
    5. Gaziantep’te masa sandalye..
    6. Ürdünlü milletvekillerinden hükümete..
    7. Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi..
    8. Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    10. Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk..
    11. Büyük kriz! F-35 üretimi durdu
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a..
    13. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    14. Ayvalık'taki iki adanın "kesin..
    15. 43 dereceyi görenler serinlemenin..
    16. Çocuk korosu kulakların pasını sildi
    17. Teknik Direktör Hasan Sermet: “Ben de,..
    18. İl emniyetinden çocuklara trafik..
    19. Askerlik kanun teklifi TBMM’de kabul..
    20. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    21. Başkan Örki yanan dolmuş durağında..
    22. 23 yıllık özlem sona eriyor
    23. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    24. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    25. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    26. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    27. Araklı'daki sel
    28. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    29. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    30. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı