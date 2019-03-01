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Üniversiteli gençler 250 fidanı toprakla buluşturdu

Aydın’ın Nazilli İlçesinde 2019 yılının ilk fidanları toprakla buluştu.

01 Mart 2019 Cuma 09:58
Üniversiteli gençler 250 fidanı toprakla buluşturdu

Aydın’ın Nazilli İlçesinde 2019 yılının ilk fidanları toprakla buluştu. Adnan Menderes Üniversitesinde eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumunda barınan öğrenciler, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünce temin edilen 250 adet karaselvi Fidanını Nazilli Organize Sanayi Bölgesindeki alanlarda dikim işlemini gerçekleştirdi.


Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün de katıldığı fidan dikim töreni Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nazilli Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildi. Fidan dikim törenine Kaymakam Küçük’ün yanısıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nazilli Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürü Ali Dayanık, Gevherhan Sultan Kız Yurdu Müdürü Sibel Dayanık, Nazilli Yurt Müdür Vekili Hüseyin Öztürk, İsabeyli Kız Yurdu Müdürü Lütfiye Kuzumoğlu,görevli personel ve yurtlarda barınan üniversite öğrencileri katıldı. Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Nazilli Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürü Ali Dayanık, “YÖK Kredi Yurtlar Müdürlüğümüzün Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol gereğince Nazilli’deki yurtlarda barınan öğrencilerimizin katılımıyla 250 adet Kara Selvi fidanını önceden belirlenen alana diktik. Bu çalışmalarımız geleneksel halde devam ediyor. İnşallah bundan böyle öğrencilerimizle birlikte her yıl dikmiş olduğumuz fidanlarla ilçemizi daha yeşil hale getireceğiz” dedi.


Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de yaptığı konuşmada, 2019 yılının ilk fidanlarını toprakla buluşturduklarını ifade ederek, “Ülkemizdeki boş alanların yeşillendirilmesi amacıyla başlatılan kampanyalar dahilinde KYK Öğrenci Yurt Müdürlüğümüzle Orman işletme Müdürlüğümüzün ortaklaşa yapmış olduğu bir organizasyonda bir araya geldik. Sezonun ilk fidan dikme töreninde 250 fidanı torakla buluşturduk. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin hem bu konuda bilinç edinmesi hem de sahiplenmeleri açısından bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de değişik okullarımız aracılığıyla bölgemizi ağaçlandırmaya devam edeceğiz” dedi.


Yaklaşık bir saat süren etkinlikte 250 fidanı toprakla buluşturan ve ilk can suyunu veren öğrencilere ve davetlilere yurt müdürlüğünce pilav, tavuk ve ayran ikram edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:58
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