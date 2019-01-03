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Üniversiteli genç kız feci şekilde can verdi

İzmir’de yaşanan trafik kazasında üniversiteli genç kız hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:57
Üniversiteli genç kız feci şekilde can verdi

Kaza, İzmir'in Balçova ilçesinde Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A. (23) yönetimindeki araç, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yolda kontrolden çıkarak savrulan araç önce kaldırıma ardından elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan E.V.’ye (21) müdahalede bulunurken, arka koltukta bulunan Asrın Velioğlu’nun (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

AKS ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü A.A. ve E.V. ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı A.A. ve E.V. durumu iyi olduğunu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Asrın Velioğlu’nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:57
  1. İzmir
  2. Balçova ilçesi
  3. kaza
  4. izmir

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