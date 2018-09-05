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Gittiği çorbacıda kavga eden genç alnından vuruldu!

Antalya'da çorbacıda kavga ettiği kişi tarafından alnından silahla vurulan üniversite öğrencisi Murat Can Öztürk (23), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:51
Gittiği çorbacıda kavga eden genç alnından vuruldu!

Olay, 2 Ağustos Pazar günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde meydana geldi. Çorbacıya giden Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisi Murat Can Öztürk ile bir başka müşteri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanları ve diğer müşteriler araya girerek tarafları ayırdı.

Çorbacıdan çıkan taraflar, dışarıda yeniden kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Öztürk, alnından tabancayla vuruldu. Öztürk, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Öztürk, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Kepez İlçesi Sütçüler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:51
  1. Antalya
  2. çorbacı
  3. Murat Can Öztürk

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