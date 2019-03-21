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Üniversiteli genç, abdesthanede ölü olarak bulundu

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Orhan Göçer, Yeni Mahalle'deki Barbaros Camii'nin abdesthanesinde ölü olarak bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 14:47
Üniversiteli genç, abdesthanede ölü olarak bulundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenim gören Orhan Göçer'in, caminin abdesthane bölümünde cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Göçer'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu saptanacak.

Yeni Mahalle'deki Barbaros Camii'nin abdesthanesine dün akşam girenler, Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Orhan Göçer'i (20) yerde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle camiye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Göçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göçer'in cansız bedeni, yapılan incelemeden sonra Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna götürüldü. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Orhan Göçer'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle saptanacak.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:47
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