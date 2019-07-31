0553 313 94 23

Üniversiteli bakırcı yaptığı ürünleri dünyaya ihraç ediyor

Gaziantep’te yaşayan Halil Cida, iki üniversite bitirmesine rağmen baba mesleği olan bakır işleme ustalığını tercih etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:29
Üniversiteli bakırcı yaptığı ürünleri dünyaya ihraç ediyor

Gaziantep’te yaşayan Halil Cida, iki üniversite bitirmesine rağmen baba mesleği olan bakır işleme ustalığını tercih etti. Okuduğu bölümler yerine kendini daha mutlu hissettiği bakırcılığa yönelen Cida, yaptığı bakır ürünleri Türkiye’nin ve dünyanın pek çok noktasına ihraç ediyor.


Gaziantep’teki tarihi Budeyri Hanı’nda kendi iş yerinde bakır işleme ustalığı yapan Halil Cida, Endüstriyel Elektronik ve İşletme bölümlerini bitirmesine rağmen kendisini daha mutlu hissettiği işi yaptığını söyledi. Yaptığı ürünleri özellikle İstanbul üzerinden dünyanın farklı noktalarına ihraç eden Cida, "İki üniversite bitirip işsizlik sıkıntısı yaşamamak için, topluma daha faydalı olabilmek için baba mesleğine yöneldim" dedi.


Bakır işleme ustalığı işini neden tercih ettiğini açıklayan Halil Cida, "İki üniversite bitirdim. Gaziantep Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü’nü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü okudum. Yani ben üniversiteyi okurken sadece bir iş gözüyle bakmadım. Tüm üniversite okuyanlar da böyle düşünmeli. Üniversite insanın kişisel gelişimi için çok faydalı ama ben çocukluğumdan beri sevdiğim iş olduğu için bakır işleme mesleğini tercih ettim. Çünkü insan sevdiği mesleği tercih ederse hem kendisine hem de topluma daha faydalı olur. Ben elektronik işi yapsam bu ülkeye çok faydam olmayacaktı ama bakır işleme işinin çekirdeğinden yetiştiğim için daha faydalı olacağımı, kalıcı bir şeyler bırakacağımı düşünüyorum. Üniversite okuduğum bölümlere yönelseydim eğer asgari ücretle ya da biraz daha fazla ücretle çalışan milyonlarca üniversiteliden biri olurdum" ifadelerini kullandı.



"Kendimi iyi hissettiğim iş bu"


Sevdiği ve en iyi bildiği işi yaptığını ve bu nedenle mutlu olduğunu da dile getiren Cida, "Yani benim en iyi bildiğim, en keyif aldığım iş bu. Çünkü bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum ve çocukluğum da Gaziantep Bakırcılar Çarşısında geçti. Ben kendimi bu işte daha iyi hissediyorum. Belki de başka bir iş yapsaydım bu kadar iyi olamayacaktım" şeklinde konuştu.



"Ürünlerimizi yurt dışına gönderiyoruz"


Yaptığı ürünleri İstanbul üzerinden dünyanın farklı noktalarına ihraç ettiğini de söyleyen Cida, "Günlük mutfakta kullanılacak tava, cezve, tencere gibi envaiçeşit ürünün yeni jenerasyonlarını üretiyoruz. Ürettiğimiz bu ürünlerin büyük bir kısmını da İstanbul’daki müşterilerimiz alıyor ve oradan da aracı firmalarla yurt dışındaki pek çok noktaya ürünlerimizi gönderiyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuhafiye mağazasında cinsel içerikli hap ele geçirildi
    1. Tuhafiye mağazasında cinsel içerikli..
    2. Spor danışmanlığı hizmeti ile..
    3. KidZania’da yaz aktiviteleri devam..
    4. Asya borsaları
    5. ASO Başkanı Özdebir: "21’inci yüzyılda..
    6. Uşak Üniversitesi profesör, doçent..
    7. Diyarbakır’da gerçeği aratmayan KBRN..
    8. Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca..
    9. Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu
    10. Hacı adayları kutsal topraklarda
    11. Mansur’dan başarısızlığa ticari sır..
    12. Avustralya'da timsahın midesinden..
    13. Diagne eşyalarını topladı! Resmi..
    14. Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni..
    15. Yıllarca yaşadığı minibüste öldü
    16. Belediye personeline iş güvenliği..
    17. Hong Kong’da tayfun alarmı
    18. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    19. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    20. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    21. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    22. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    23. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    24. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    25. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    26. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    27. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    28. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    29. Kayıp ihbarı yapılan adam ölü bulundu
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de