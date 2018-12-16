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Üniversitelerin Tarih Kulüpleri Yeditepe Üniversitesi'nde buluştu

Türkiye'nin ilk "Türkiye Üniversitelerarası Tarih Kulüpleri ve Toplulukları Kongresi", Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

16 Aralık 2018 Pazar 11:31
Üniversitelerin Tarih Kulüpleri Yeditepe Üniversitesi'nde buluştu

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Üniversitelerarası Tarih Kulüpleri ve Toplulukları Kongresi"nde, 40 üniversiteden çok sayıda öğrenci kulübü temsilcisi ve topluluğu bir araya geldi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk "Türkiye Üniversitelerarası Tarih Kulüpleri ve Toplulukları Kongresi", Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Kongre, aralarında İstanbul, Hacettepe, Galatasaray gibi köklü üniversitelerin yer aldığı 40 üniversiteden çok sayıda öğrenci kulübü ve topluluğu temsilcisini bir araya getirdi.

Türkiye'deki, tarih kulüp ve topluluklarının Ulusal Kurultay Başkanı seçilen, Yeditepe Üniversitesi Tarih Topluluğu Başkanı Onur Çezik öncülüğünde ve Yeditepe Üniversitesi Dönem Başkanlığında bir araya gelen öğrenciler ilk çağlardan günümüze tarihi, altı bölümde incelediler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, toplantının Türk tarihi ve kültürünün doğru öğrenilmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Tarih deniz feneri gibidir. Kaptanlar, deniz fenerine dikkat etmezse kayaya çarpar, parçalanırlar. Aynı şekilde milletler tarihlerini doğru bir şekilde öğrenmezlerse yok olur giderler." ifadesini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, son zamanlarda Türkiye tarihinin yeniden keşfedildiğini belirterek yapılan birçok yeni çalışmaya toplumda büyük ilgi olduğunu bildirdi.

Ancak tarihçilerin örgütlenmediğini kaydeden Prof. Dr. Taşağıl, "Türkiye'de ilk defa tarih kulüplerinin bir araya gelerek kongre yapması çok önemli bir başlangıçtır. Bundan sonra gelecekte daha çok bir araya gelerek doğru tarih araştırmalarına, bilimsel, uluslararası düzeyde araştırmalara katkı sağlayacaklardır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeditepe Üniversitesi Tarih Topluluğu Başkanı Onur Çezik ise kongrenin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu anımsatarak, "Kongrenin düzenlenme amacı Türkiye'deki tarih kulüplerinin birbirleriyle olan iletişim ağlarının artırılmasını sağlamak, kulüp ve toplulukların birbirlerini tanımalarına ve ortak etkinlik ve organizasyonlar düzenleyebileceği bir zemin oluşturmaya katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:31
  1. Yeditepe Üniversitesi

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