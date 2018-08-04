Üniversitelerin iki yıllık bölümleri neler? ÖSYM YKS tercih kılavuzu üniversite başarı sıralamaları

Üniversite adayları 7-14 tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacaklar. ÖSYM, üniversitelerin taban puanlarını en küçük ve en büyük puan ve puan türlerini içeren 2018 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. YÖK ise YKS'de tercih yapacak adayların lehine barajları genişlettiğini duyurdu. Peki üniversitelerin iki yıllık bölümleri neler? İşte 2 yıllık üniversite bölümleri?

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. ÖSYM tarafından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuza göre, 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercih yapacak. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır.

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2018

2018 YKS üniversite lisans programları en küçük puanla yerleşen aday başarı sırası

ÜNİVERSİTE 2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ NELER?

Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 Yıllık)

Adalet 2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)

Anestezi (2 Yıllık)

Arıcılık (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)

Bağcılık (2 Yıllık)

Bahçe Tarımı (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Basım ve Yayın Teknolojileri (2 Yıllık)

Basın ve Yayıncılık (2 Yıllık)

Beton Teknolojisi (2 Yıllık)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)

Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)

Bitki Koruma (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Boya Teknolojisi (2 Yıllık)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Açıköğretim) (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)

Çevre Sağlığı (2 Yıllık)

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)

Deniz Brokerliği (2 Yıllık)

Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)

Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)

Deri Konfeksiyon (2 Yıllık)

Deri Teknolojisi (2 Yıllık)

Dış Ticaret (2 Yıllık)

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)

Diyaliz (2 Yıllık)

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)

Döküm (2 Yıllık)

Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)

Elektrik Taban Puanları (2 Yıllık)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)

Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektromekanik Taşıyıcılar (2 Yıllık)

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)

Emlak ve Emlak Yönetimi (2 Yıllık)

Endüstri Ürünleri Tasarımı (2 Yıllık)

Endüstriyel Cam ve Seramik (2 Yıllık)

Endüstriyel Kalıpçılık (2 Yıllık)

Endüstriyel Tavukçuluk (2 Yıllık)

Enerji Tesisleri İşletmeciliği (2 Yıllık)

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık)

Eser Koruma (2 Yıllık)

Et ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)

Ev İdaresi (2 Yıllık)

Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık)

Fındık Eksperliği (2 Yıllık)

Fidan Yetiştiriciliği (2 Yıllık)

Fizyoterapi (2 Yıllık)

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık)

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)

Geleneksel El Sanatları (2 Yıllık)

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu (2 Yıllık)

Gemi İnşaatı (2 Yıllık)

Gemi Makineleri İşletme (2 Yıllık)

Geoteknik (2 Yıllık)

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)

Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)

Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)

Görsel İletişim (2 Yıllık)

Grafik Tasarımı (2 Yıllık)

Halıcılık ve Kilimcilik (2 Yıllık)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık)

Harita ve Kadastro (2 Yıllık)

Hava Lojistiği (2 Yıllık)

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (2 Yıllık)

İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık)

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık)

İkram Hizmetleri (2 Yıllık)

İlahiyat (Önlisans) (2 Yıllık)

İlk ve Acil Yardım (Paramedik) (2 Yıllık)

İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık)

İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)

İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)

İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)

İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)

İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)

İşletme Yönetimi (2 Yıllık)

Kağıt Teknolojisi (2 Yıllık)

Kaynak Teknolojisi (2 Yıllık)

Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık)

Kooperatifçilik (2 Yıllık)

Kozmetik Teknolojisi (2 Yıllık)

Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi (2 Yıllık)

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (2 Yıllık)

Kültür Balıkçılığı (2 Yıllık)

Kültürel Miras ve Turizm (2 Yıllık)

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (2 Yıllık)

Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık)

Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık)

Lastik ve Plastik Teknolojisi (2 Yıllık)

Lojistik (2 Yıllık)

Maden Teknolojisi (2 Yıllık)

Makine (2 Yıllık)

Makine, Resim ve Konstrüksiyon (2 Yıllık)

Maliye (2 Yıllık)

Mantarcılık (2 Yıllık)

Marina İşletme (2 Yıllık)

Marina ve Yat İşletmeciliği (2 Yıllık)

Marka İletişimi (2 Yıllık)

Medya ve İletişim (2 Yıllık)

Mekatronik (2 Yıllık)

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (2 Yıllık)

Metalurji (2 Yıllık)

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Mimari Dekoratif Sanatlar Taban (2 Yıllık)

Mimari Restorasyon (2 Yıllık)

Mobil Teknolojileri (2 Yıllık)

Mobilya ve Dekorasyon (2 Yıllık)

Moda Tasarımı (2 Yıllık)

Moda Yönetimi (2 Yıllık)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık)

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)

Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)

Odyometri Taban (2 Yıllık)

Optisyenlik (2 Yıllık)

Organik Tarım Taban Puanları (2 Yıllık)

Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık)

Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık)

Oto Boya ve Karoseri (2 Yıllık)

Otobüs Kaptanlığı (2 Yıllık)

Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık)

Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık

Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık)

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)

Pazarlama (2 Yıllık)

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık)

Perfüzyon Teknikleri (2 Yıllık)

Peyzaj ve Süs Bitkileri (2 Yıllık)

Podoloji (2 Yıllık)

Posta Hizmetleri 2 Yıllık)

Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık)

Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)

Radyoterapi (2 Yıllık)

Rafineri ve Petro (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Bölümlerinin (2 Yıllık)

Reklamcılık (2 Yıllık)

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 Yıllık)

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık)

Sağlık Turizmi İşletmeciliği (2 Yıllık)

Sahne ve Dekor Tasarımı (2 Yıllık)

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi (2 Yıllık)

Seracılık (2 Yıllık)

Seramik ve Cam (2 Yıllık)

Seramik, Cam ve Çinicilik (2 Yıllık)

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık)

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık)

Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)

Sosyal Güvenlik (2 Yıllık)

Sosyal Hizmetler (2 Yıllık)

Spor Yönetimi (2 Yıllık)

Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık)

Süt ve Besi Hayvancılığı ı (2 Yıllık)

Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)

Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)

Tapu ve Kadastro (2 Yıllık)

Tarım (2 Yıllık)

Tarım Makineleri (2 Yıllık)

Tarımsal İşletmecilik (2 Yıllık)

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi (2 Yıllık)

Tarla Bitkileri (2 Yıllık)

Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık)

Tekstil ve Halı Makineleri (2 Yıllık)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık)

Tohumculuk T(2 Yıllık)

Turist Rehberliği (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu (2 Yıllık)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık)

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık)

Uçak Teknolojisi (2 Yıllık)

Uçuş Harekat Yöneticiliği (2 Yıllık)

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (2 Yıllık)

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 2 Yıllık)

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (2 Yıllık)

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik (2 Yıllık)

Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık)

Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)

Yapı Denetimi (2 Yıllık)

Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)

Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)

Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)

Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)

Yat İşletme ve Yönetimi (2 Yıllık)

Yat Kaptanlığı Taban (2 Yıllık)

Yerel Yönetimler Taban (2 Yıllık)

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)